Европарламент одобрительно оценил заявку Болгарии на переход на евро — Finance.ua

Европарламент одобрительно оценил заявку Болгарии на переход на евро Сегодня 06:17 — Мир

Европарламент одобрительно оценил заявку Болгарии на переход на евро

Депутаты Европарламента во вторник одобрили заявку Болгарии на переход на евро и ее присоединение к еврозоне с 1 января 2026 года.

Доклад о соответствии Болгарии всем необходимым критериям был поддержан на пленарном заседании в Страсбурге 531 голосом, 69 депутатов высказались «против», 79 воздержались.

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«Это голосование посылает четкий сигнал: Болгария готова присоединиться к еврозоне. Все критерии были выполнены, и этот шаг знаменует собой ключевую веху на пути к полной европейской интеграции Болгарии — как для страны, так и для ее граждан», — заявила докладчик Ева Майдел.

Заключение парламента будет передано странам-членам еврозоны, которые, как ожидается, уже сегодня дадут Болгарии окончательное разрешение на вступление.

После этого подтверждения Болгария станет 21 членом еврозоны. Последней присоединившейся к ней страной была Хорватия в 2023 году.

В конце июня Еврогруппа — объединение министров финансов стран еврозоны — поддержала рекомендацию по переходу Болгарии на евро. Министры согласились с положительной оценкой, предоставленной Европейской комиссией и Европейским центральным банком в их отчетах.

Укрінформ По материалам:

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