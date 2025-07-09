Европарламент одобрительно оценил заявку Болгарии на переход на евро — Finance.ua

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Европарламент одобрительно оценил заявку Болгарии на переход на евро

Мир
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Европарламент одобрительно оценил заявку Болгарии на переход на евро
Европарламент одобрительно оценил заявку Болгарии на переход на евро
Депутаты Европарламента во вторник одобрили заявку Болгарии на переход на евро и ее присоединение к еврозоне с 1 января 2026 года.
Доклад о соответствии Болгарии всем необходимым критериям был поддержан на пленарном заседании в Страсбурге 531 голосом, 69 депутатов высказались «против», 79 воздержались.
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«Это голосование посылает четкий сигнал: Болгария готова присоединиться к еврозоне. Все критерии были выполнены, и этот шаг знаменует собой ключевую веху на пути к полной европейской интеграции Болгарии — как для страны, так и для ее граждан», — заявила докладчик Ева Майдел.
Заключение парламента будет передано странам-членам еврозоны, которые, как ожидается, уже сегодня дадут Болгарии окончательное разрешение на вступление.
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После этого подтверждения Болгария станет 21 членом еврозоны. Последней присоединившейся к ней страной была Хорватия в 2023 году.
В конце июня Еврогруппа — объединение министров финансов стран еврозоны — поддержала рекомендацию по переходу Болгарии на евро. Министры согласились с положительной оценкой, предоставленной Европейской комиссией и Европейским центральным банком в их отчетах.
По материалам:
Укрінформ
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