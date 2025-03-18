Как получить гражданство Болгарии (все детали) — Finance.ua

Как получить гражданство Болгарии (все детали) Сегодня 18:03 — Личные финансы

Как получить гражданство Болгарии (все детали)

Украинцы, живущие в Болгарии, часто задумываются о получении гражданства этого государства, чтобы упростить свою жизнь в стране.

Гражданство Болгарии для украинцев достаточно простой и доступный вариант. Существует несколько способов его приобретения, и все мы рассмотрим сегодня.

Как получить гражданство Болгарии украинцу по натурализации

Натурализация — это простой способ оформить паспорт Болгарии. Его предоставляют совершеннолетнему человеку, которому дали ПМЖ в последние пять лет. Среди других требований:

достаточное количество средств на проживание;

знание болгарского языка;

отказ от своего гражданства;

отсутствие нарушений закона.

Гражданство Болгарии могут предоставить беженцам или лицам, находящимся под защитой этой страны в последние три года. Для них также действуют обязательные условия по знанию языка, отсутствию судимостей и наличию денег.

Если говорить о гуманитарном статусе, то он должен быть получен в течение пяти лет. Следует подтвердить доход, язык и отсутствие правонарушений, отказаться от гражданства.

Лицо, получившее вид на жительство или ПМЖ в течение последних 3 лет, тоже имеет право на паспорт при условии соответствия другим, упомянутым, требованиям.

Гражданство Болгарии через брак считается подвидом упрощенной натурализации. В этом случае сначала дают вид на жительство, а паспорт — через три года проживания в стране на основании долгосрочного вида на жительство или резидентства.

Следует отметить, что в этом случае соискатель может не отказываться от своего паспорта — нужно просто подтвердить знание языка (базово), предоставить свидетельство о браке и показать достаточный уровень дохода.

Другие способы получить гражданство Болгарии для украинцев

Для начала рассмотрим, как получить гражданство Болгарии по происхождению. Законодательство этой страны разрешает предоставлять иностранцам гражданство на основании происхождения. Таким образом, паспорт полагается:

людям с болгарским происхождением;

людям, у которых один из родителей был гражданином этой страны;

людям, которых усыновили граждане Болгарии.

Указанное основание подтверждают свидетельством о рождении или другими документами, которые укажут на происхождение.

На гражданство за высокие заслуги могут подаваться только выдающиеся люди в сфере спорта, технологий, науки и культуры. Если у них есть постоянный вид на жительство в течение пяти лет, то можно отправлять заявление на получение паспорта.

Инвестиции

Отдельно рассматривать вариант, как получить гражданство Болгарии при покупке недвижимости, не стоит, ведь такой нормы закона у них нет.

Это может работать в рамках инвестиционной программы. Вложив в экономику Болгарии около 500 тысяч евро (более миллиона левов), можно получить вид на жительство, а через 12 месяцев — подаваться на гражданство. Инвестор не обязан подтверждать знание болгарского или находиться на территории этой страны.

УНІАН По материалам:

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