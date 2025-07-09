В Германии стремительно дорожают авиабилеты — Finance.ua

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В Германии стремительно дорожают авиабилеты

Мир
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В Германии стремительно дорожают авиабилеты
В Германии стремительно дорожают авиабилеты
Цены на авиабилеты через аэропорты Германии этим летом продолжают расти.
Причинами этого являются высокое государственное собрание, налоги и ограниченное количество рейсов, сообщает Tagesschau.
Согласно анализу цен Немецкого аэрокосмического центра (DLR), билеты стали значительно дороже даже для так называемых бюджетных авиакомпаний.
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В частности, билеты в одну сторону без багажа для четырех основных поставщиков прямых рейсов стоят в среднем от чуть меньше 67 евро (Wizz Air) до 130 евро (Eurowings). Год назад диапазон цен составлял 66−110 евро.
При этом отмечается, что авиапассажиры должны подготовиться к дальнейшему росту цен на билеты из немецких аэропортов.
По материалам:
УНІАН
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