В Германии стремительно дорожают авиабилеты — Finance.ua

В Германии стремительно дорожают авиабилеты Сегодня 07:16 — Мир

В Германии стремительно дорожают авиабилеты

Цены на авиабилеты через аэропорты Германии этим летом продолжают расти.

Причинами этого являются высокое государственное собрание, налоги и ограниченное количество рейсов, сообщает Tagesschau.

Согласно анализу цен Немецкого аэрокосмического центра (DLR), билеты стали значительно дороже даже для так называемых бюджетных авиакомпаний.

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В частности, билеты в одну сторону без багажа для четырех основных поставщиков прямых рейсов стоят в среднем от чуть меньше 67 евро (Wizz Air) до 130 евро (Eurowings). Год назад диапазон цен составлял 66−110 евро.

При этом отмечается, что авиапассажиры должны подготовиться к дальнейшему росту цен на билеты из немецких аэропортов.

УНІАН По материалам:

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