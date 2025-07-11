Туск рассказал, сколько потратила Польша из-за российской агрессии против Украины — Finance.ua
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Туск рассказал, сколько потратила Польша из-за российской агрессии против Украины

Мир
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Туск рассказал, сколько потратила Польша из-за российской агрессии против Украины
Туск рассказал, сколько потратила Польша из-за российской агрессии против Украины
Общая сумма расходов Польши в ответ на полномасштабную агрессию россии против Украины достигла $25 млрд.
Страна надеется, что совместными усилиями удастся прекратить эту войну, и тогда Польша готова играть особую роль в процессе восстановления. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме.
«Сейчас не время перечислять все, что мы сделали. Думаю, достаточно назвать одну цифру — 25 млрд евро. Это то, что Польша уже потратила в ответ на агрессию россии, оказывая гуманитарную помощь, поддержку беженцам и военную помощь», — сказал Туск.
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По его словам, инвестиции Польши в поддержку Украины также были сделаны в собственную инфраструктуру: дороги, железные дороги и логистику, которые могут быть использованы для помощи Украине.
Туск отметил, что через Польшу в Украину поступают 90% военной и гуманитарной помощи, а также 30% импорта.
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Польский и украинский бизнес уже пользуется преимуществами специальных инструментов страхования и финансирования, которые вызвали огромный интерес у наших партнеров. Транспорт, торговля, инвестиции — это треугольник, на котором мы строим восстановление. Потому что восстановление Украины означает ее соединение с Европой", — сказал премьер Польши.
«Вот почему я должен подчеркнуть, что мы сейчас находимся в решающем моменте. То, что мы делаем сейчас, определит, где мы будем через год», — подытожил Туск и выразил надежду, что через год война уже прекратится.
По материалам:
НВ
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