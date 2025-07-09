Из Польши за границу перевели 5,6 миллиарда злотых. Большинство средств — в Украину Сегодня 09:45 — Личные финансы

Из Польши за границу перевели 5,6 миллиарда злотых. Большинство средств — в Украину

В первом квартале 2025 года работающие в Польше иммигранты перевели за пределы страны 5,6 миллиарда злотых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уменьшилась на 0,3 миллиарда злотых.

Об этом сообщает in Poland со ссылкой на данные Национального банка Польши (NBP).

В отчете отмечено, что основной причиной снижения является уменьшение заработной платы среди сезонных и пограничных работников.

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Наибольшую долю переводов — более 53% - составляли средства, присланные в Украину. Таким образом, за три месяца украинские получатели получили около 3 миллиардов злотых. Также возросли объемы денежных переводов в другие соседние страны, в том числе беларуси.

При этом значительное уменьшение наблюдалось среди краткосрочных мигрантов: они перевели 2,6 миллиарда злотых по сравнению с 3,5 миллиардами в 2024 году.

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В обратном направлении — в Польшу — в первом квартале 2025 года было переведено 4,8 миллиарда злотых. Эти средства поступили от поляков, работающих за границей. Из них 1,9 миллиарда злотых — переводы краткосрочных мигрантов, а 2,8 миллиарда — долгосрочных. Общая сумма осталась на уровне прошлого года.

Географически больше всего средств поступило в Польшу из Германии — 2,1 миллиарда злотых, что составляет 43,8% всех переводов. На втором месте — Великобритания с суммой 0,6 миллиарда злотых. Итого эти две страны обеспечивают более половины денежных поступлений из-за рубежа — 56,3%.

inpoland По материалам:

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