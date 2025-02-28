Как Евросоюз торгует с россией во время войны — Finance.ua

Как Евросоюз торгует с россией во время войны Сегодня 19:45 — Мир

Как Евросоюз торгует с россией во время войны, Інфографіка: «Слово і діло»

Товарооборот между странами Европейского союза и россией по итогам 2024 года сократился на 24% и составил 67,5 млрд евро. Это минимальный показатель с 1999 года. При этом с пятью странами ЕС россияне стали больше торговать — Ирландией, Хорватией, Францией, Словенией и Швецией.

Об этом пишет «Слово и дело».

В течение 2019 года страны Евросоюза купили российские товары на сумму 144,94 млрд евро. Больше всего было импортировано в январе (13,81 млрд евро) и мае (12,41 млрд).

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В то же время в россию было продано товаров на 87,75 млрд евро, больше всего в октябре (на 9,29 млрд).

В 2020 году импорт российских товаров в Евросоюз сократился до 94,78 млрд евро, экспорт в россию — до 78,98 млрд евро.

Объемы торговли резко сократились с начала пандемии коронавируса. К примеру, если в феврале Евросоюз купил российских товаров на 10,71 млрд евро, то в апреле и мае — на 5,87 млрд и 5,39 млрд соответственно.

В 2021 году товарооборот между странами Евросоюза и россией вырос. Страны блока купили российских товаров на 163,65 млрд евро, а продали своих — на 89,17 млрд евро. Активнее всего торговля шла в конце года.

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В 2022 году, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, импорт российских товаров в ЕС вырос до 202,53 млрд евро. Больше всего товаров было куплено в марте — на 23,51 млрд рублей. Правда, к концу года объем импорта снизился вполовину по сравнению с первыми месяцами. Экспорт европейских товаров в россию, напротив, снизился в 2022 году — до 55 млрд евро.

В 2023 году объем импорта российских товаров в Евросоюз упал почти в четыре раза — до 50,79 млрд евро. Продано было в россию товаров на 38,14 млрд.

В 2024 году импорт российских товаров снизился до 35,96 млрд евро, больше всего товаров было ввезено в январе. Экспорт в россию снизился до 31,58 млрд.

Слово і Діло По материалам:

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