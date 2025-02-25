В ISW оценили потери россии за три года большой войны — Finance.ua

В ISW оценили потери россии за три года большой войны Сегодня 20:20

Через три года после полномасштабного вторжения в Украину россия накопила недопустимые потери личного состава и техники ВС рф. Но российский диктатор путин неуклонно продолжает свою войну, несмотря на рост внутреннего политического и экономического давления в стране-агрессоре.

Он не показывает никаких признаков того, что переосмысливает свою решимость принудить Киев к сдаче.

Потери армии рф в Украине

В третью годовщину полномасштабной войны, 24 февраля 2025-го, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли более 10 100 танков, 21 100 боевых бронированных машин и 23 300 артиллерийских систем, которые были уничтожены.

А по подсчетам британского Международного института стратегических исследований (IISS), с 24 февраля 2022 года россия потеряла около 14 000 танков, БМП и БТР (цифры отличаются от данных Генштаба ВСУ, поскольку IISS, вероятно, учитывает только уничтоженную технику. — ISW).

По словам Сырского, войска рф потеряли почти 870 000 личного состава, в том числе около 250 000 оккупантов погибшими. российские же оппозиционные издания «Медуза» и «Медиазона» 24 февраля опубликовали общий доклад, в котором использовали российский реестр наследственных дел, чтобы оценить, что за три года войны погибли не менее 160 000−165 000 военнослужащих армии рф.

«российские силы понесли потери транспортных средств и артиллерийских систем на поле боя, которые неприемлемы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, учитывая ограниченность российского оборонно-промышленного потенциала, запасов оружия и оборудования советской эпохи. российский аппарат формирования вооруженных сил пытается набрать достаточное количество солдат, чтобы поддерживать текущие темпы наступательных операций россии и уровень потерь», — оценили в ISW.

По данным ISW, российские государственные СМИ в большинстве своем проигнорировали третью годовщину полномасштабного вторжения в программах 24 февраля. Вместо этого они осветили встречу, на которой глава центрального духовного управления мусульман рф Талгат Таджуддин похвалил путина за объявление и ведение войны против Украины.

«Путин и другие чиновники кремля не отказались от своих начальных целей войны и продолжают ссылаться на „денацификацию“ и „демилитаризацию“ Украины, а также запреты Украине присоединяться к любым блокам безопасности в будущем, несмотря на то, что россия не смогла нанести Украине военное поражение за последние три года», — подчеркнули аналитики.

Они убеждены, что российского диктатора не пугает идея дальнейшего затягивания войны, несмотря на значительные и вероятно неприемлемые потери личного состава и материальных средств армии в течение этих трех лет.

Обозреватель По материалам:

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