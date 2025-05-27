Парковка с QR-кодом: в Украине готовят новшество для водителей с инвалидностью — Finance.ua

Парковка с QR-кодом: в Украине готовят новшество для водителей с инвалидностью Сегодня 16:17 — Личные финансы

Парковка с QR-кодом: в Украине готовят новшество для водителей с инвалидностью

Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью».

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, цель законопроекта — усовершенствовать механизм использования льготных паркомест и ввести единый опознавательный знак «Водитель с инвалидностью» с QR-кодом, содержащий уникальный электронный идентификатор.

«Несмотря на запрет и штрафы, все чаще парковочные места для людей с инвалидностью занимают водители, которые не имеют на это права», — говорится в сообщении.

Основные положения законопроекта:

не менее 10% (но не менее одного) места на каждом паркинге должны быть предназначены для автомобилей, которысми управляют водители с инвалидностью или которые перевозят таких лиц;

водители, пользующиеся соответствующими преимуществами, должны иметь опознавательный знак с QR-кодом, подтверждающим наличие инвалидности;

знак может использоваться как водителем с инвалидностью, так и в случае перевозки такого лица;

водители обязаны иметь при себе документы, подтверждающие право пользования льготами. Их можно предъявить в бумажной или электронной форме по требованию полиции.

В Кабмине отмечают, что законопроект позволит более эффективно контролировать соблюдение правил парковки, уменьшить количество нарушений и обеспечить справедливое использование льгот для лиц с инвалидностью.

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