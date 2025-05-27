Парковка с QR-кодом: в Украине готовят новшество для водителей с инвалидностью — Finance.ua

Парковка с QR-кодом: в Украине готовят новшество для водителей с инвалидностью
Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью».
Об этом сообщает Правительственный портал.
Как отмечается, цель законопроекта — усовершенствовать механизм использования льготных паркомест и ввести единый опознавательный знак «Водитель с инвалидностью» с QR-кодом, содержащий уникальный электронный идентификатор.
«Несмотря на запрет и штрафы, все чаще парковочные места для людей с инвалидностью занимают водители, которые не имеют на это права», — говорится в сообщении.
Основные положения законопроекта:
- не менее 10% (но не менее одного) места на каждом паркинге должны быть предназначены для автомобилей, которысми управляют водители с инвалидностью или которые перевозят таких лиц;
- водители, пользующиеся соответствующими преимуществами, должны иметь опознавательный знак с QR-кодом, подтверждающим наличие инвалидности;
- знак может использоваться как водителем с инвалидностью, так и в случае перевозки такого лица;
- водители обязаны иметь при себе документы, подтверждающие право пользования льготами. Их можно предъявить в бумажной или электронной форме по требованию полиции.
В Кабмине отмечают, что законопроект позволит более эффективно контролировать соблюдение правил парковки, уменьшить количество нарушений и обеспечить справедливое использование льгот для лиц с инвалидностью.
Справка Finance.ua:
- чрезмерная скорость — главная причина смертей на дорогах. Депутаты предлагают отменить индульгенцию за превышение менее чем на 20 км/ч;
- в Украине ужесточили контроль за техосмотром коммерческого транспорта. Несмотря на активное обсуждение в сети, большинство «изменений» в Правилах дорожного движения, в частности, по остановкам на автомагистралях и требованиям к освещению авто, действительно действуют еще с 2023 года. Реальное нововведение — усиление контроля над техническим осмотром коммерческого транспорта.
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