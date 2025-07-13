Продажи гибридов выросли: лидеры среди новых и подержанных автомобилей — Finance.ua

Продажи гибридов выросли: лидеры среди новых и подержанных автомобилей Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

Продажи гибридов выросли: лидеры среди новых и подержанных автомобилей

В июне украинский автопарк пополнился 2,4 тыс. гибридными легковыми автомобилями (HEV и PHEV), что на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Новые автомобили составили 57% от общего количества зарегистрированных гибридов. Это всего на 2% больше, чем в июне прошлого года.

Самые популярные новые гибриды

Лидером новых гибридных легковушек остается Toyota RAV4 — 261 зарегистрированное авто.

На втором месте — Nissan Qashqai (84 ед.), а третье место занимает Toyota Yaris Cross (70 ед.).

ТОП-3 гибрида с пробегом:

Toyota Prius — 75 ед.;

Ford Escape — 58 ед.;

Kia Niro — 49 ед.

Напомним, за 2025 год украинский автопарк пополнил 113,4 тыс. подержанных легковушек из-за границы. Это всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Лидером среди импортируемых б/у машин остается Volkswagen Golf — в июне было зарегистрировано 985 таких авто.

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