Продажи гибридов выросли: лидеры среди новых и подержанных автомобилей — Finance.ua

Продажи гибридов выросли: лидеры среди новых и подержанных автомобилей
В июне украинский автопарк пополнился 2,4 тыс. гибридными легковыми автомобилями (HEV и PHEV), что на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Новые автомобили составили 57% от общего количества зарегистрированных гибридов. Это всего на 2% больше, чем в июне прошлого года.
Самые популярные новые гибриды
Лидером новых гибридных легковушек остается Toyota RAV4 — 261 зарегистрированное авто.
На втором месте — Nissan Qashqai (84 ед.), а третье место занимает Toyota Yaris Cross (70 ед.).
ТОП-3 гибрида с пробегом:
- Toyota Prius — 75 ед.;
- Ford Escape — 58 ед.;
- Kia Niro — 49 ед.
Напомним, за 2025 год украинский автопарк пополнил 113,4 тыс. подержанных легковушек из-за границы. Это всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Лидером среди импортируемых б/у машин остается Volkswagen Golf — в июне было зарегистрировано 985 таких авто.
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