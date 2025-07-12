ТОП-10 вживаних авто з-за кордону, які обирали українці у червні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 вживаних авто з-за кордону, які обирали українці у червні

Технології&Авто
72
ТОП-10 вживаних авто з-за кордону, які обирали українці у червні
ТОП-10 вживаних авто з-за кордону, які обирали українці у червні
За 2025 рік український автопарк поповнило 113,4 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Читайте також
Водночас минулого місяця українці придбали майже 20 тис. імпортованих вживаних легковиків. Попит на такі авто зріс на 7%, порівняно з червнем 2024 року.
Зазначається, що середній вік автомобілів, які отримали українські номери в червні, становив 8,8 року.

Автомобілі з яким типом двигуна обирають українці

Майже половина зареєстрованих авто були з бензиновими двигунами — 48%.
Читайте також
Усе більше популярності набирають електричні автівки, які зайняли другу позицію в структурі імпорту з часткою 23%.
Дизельні машини склали 21%, гібриди — 5%, а авто з ГБО — 3%.
Лідером серед імпортованих б/у машин залишається Volkswagen Golf — у червні було зареєстровано 985 таких авто.
ТОП-10 найпопулярніших моделей червня:
  1. Volkswagen Golf — 985 од.;
  2. Renault Megane — 698 од.;
  3. Skoda Octavia — 652 од.;
  4. Volkswagen Tiguan — 634 од.;
  5. Tesla Model Y — 567 од.;
  6. Audi Q5 — 560 од.;
  7. Nissan Rogue — 520 од.;
  8. Tesla Model 3 — 513 од.;
  9. Nissan Leaf — 468 од.;
  10. Volkswagen Passat — 451 од.
Примітно, що у десятці найбільш популярних моделей одразу три — автомобілі марки Volkswagen.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems