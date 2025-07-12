ТОП-10 вживаних авто з-за кордону, які обирали українці у червні — Finance.ua

ТОП-10 вживаних авто з-за кордону, які обирали українці у червні
За 2025 рік український автопарк поповнило 113,4 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Водночас минулого місяця українці придбали майже 20 тис. імпортованих вживаних легковиків. Попит на такі авто зріс на 7%, порівняно з червнем 2024 року.
Зазначається, що середній вік автомобілів, які отримали українські номери в червні, становив 8,8 року.
Автомобілі з яким типом двигуна обирають українці
Майже половина зареєстрованих авто були з бензиновими двигунами — 48%.
Усе більше популярності набирають електричні автівки, які зайняли другу позицію в структурі імпорту з часткою 23%.
Дизельні машини склали 21%, гібриди — 5%, а авто з ГБО — 3%.
Лідером серед імпортованих б/у машин залишається Volkswagen Golf — у червні було зареєстровано 985 таких авто.
ТОП-10 найпопулярніших моделей червня:
- Volkswagen Golf — 985 од.;
- Renault Megane — 698 од.;
- Skoda Octavia — 652 од.;
- Volkswagen Tiguan — 634 од.;
- Tesla Model Y — 567 од.;
- Audi Q5 — 560 од.;
- Nissan Rogue — 520 од.;
- Tesla Model 3 — 513 од.;
- Nissan Leaf — 468 од.;
- Volkswagen Passat — 451 од.
Примітно, що у десятці найбільш популярних моделей одразу три — автомобілі марки Volkswagen.
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