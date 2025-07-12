ТОП-10 вживаних авто з-за кордону, які обирали українці у червні — Finance.ua

ТОП-10 вживаних авто з-за кордону, які обирали українці у червні Сьогодні 19:05 — Технології&Авто

ТОП-10 вживаних авто з-за кордону, які обирали українці у червні

За 2025 рік український автопарк поповнило 113,4 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Водночас минулого місяця українці придбали майже 20 тис. імпортованих вживаних легковиків. Попит на такі авто зріс на 7%, порівняно з червнем 2024 року.

Зазначається, що середній вік автомобілів, які отримали українські номери в червні, становив 8,8 року.

Автомобілі з яким типом двигуна обирають українці

Майже половина зареєстрованих авто були з бензиновими двигунами — 48%.

Усе більше популярності набирають електричні автівки, які зайняли другу позицію в структурі імпорту з часткою 23%.

Дизельні машини склали 21%, гібриди — 5%, а авто з ГБО — 3%.

Лідером серед імпортованих б/у машин залишається Volkswagen Golf — у червні було зареєстровано 985 таких авто.

ТОП-10 найпопулярніших моделей червня:

Volkswagen Golf — 985 од.; Renault Megane — 698 од.; Skoda Octavia — 652 од.; Volkswagen Tiguan — 634 од.; Tesla Model Y — 567 од.; Audi Q5 — 560 од.; Nissan Rogue — 520 од.; Tesla Model 3 — 513 од.; Nissan Leaf — 468 од.; Volkswagen Passat — 451 од.

Примітно, що у десятці найбільш популярних моделей одразу три — автомобілі марки Volkswagen.

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