ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото) — Finance.ua

ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото) 28.06.2025, 00:09 — Технології&Авто

ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Купити надійний вживаний автомобіль, який має високу вартість при перепродажі, — це одне з найрозумніших фінансових рішень для власників авто.

В iSeeCars назвали 15 моделей вживаних авто, які їздять як нові, передає Finance Buzz

Ford F-150

Це середнього розміру пікап, який має всі можливості, аби бути зручним для пасажирів.

Покупцям подобається F-150 завдяки репутації Ford, а також різноманітному вибору стилів та довжин кузова.

Chevrolet Silverado 1500

Ця машина створена, аби перевозити все, що вам необхідно.

Ram 1500

Це авто призначене для тих водіїв, які хочуть мати середньорозмірний пікап з плавним ходом.

«Деякі моделі оснащені пневматичною підвіскою, яка забезпечує кращу їзду, ніж у більшості пікапів. Водії насолоджуються комфортною їздою з потужними гальмами та легким керуванням», — запевняють у матеріалі.

Chevrolet Equinox

Це кросовер з просторим салоном для пасажирів. Автомобіль ідеально підходить для довгих поїздок.

Toyota Camry

«Toyota Camry — це економний седан, який ідеально підходить для щоденного водіння. Навіть для седана цей автомобіль добре їде і відчувається солідним при проходженні поворотів. Високі водії та пасажири матимуть достатньо місця для ніг, що незвично для седана», — підкреслюють в Finance Buzz.

Toyota Tacoma

Особливість цього авто полягає в тому, що воно має міцну підвіску, яка може витримати їзду по багнюці.

Nissan Rogue

Цей автомобіль підійде для більшості водії, адже має просторий салон та багато місця для багажу.

Також Nissan Rogue має розважальну систему в салоні та систему допомоги для водія.

Ford Explorer

«Шукаєте комфортний SUV з достатньою кількістю місця для пасажирів та їхніх речей? Ford Explorer має три ряди сидінь. Це автомобіль, який чудово підходить для сімей з дітьми або водіїв, які часто перевозять спорядження», — додають у матеріалі.

Toyota RAV4

Це доступний кросовер, який має високу ціну при перепродажі. Він подобається водіям, адже є комфортним, надійним та практичним.

Honda Civic

Такий автомобіль має комфортний салон та доступну ціну, завдяки чому є популярним серед водіїв.

Toyota Corolla

Це доступний седан, який оснащений стандартними функціями активної безпеки. Авто має просторе заднє сидіння, яке дозволяє покласти багато багажу.

Honda CR-V

Попри те, що більшість моделей авто розраховані лише на п’ять пасажирів, це авто є більшим та має просторий салон.

Jeep Grand Cherokee

«Якщо ви хочете почати більше подорожувати і частіше вирушати в поїздки, Jeep Grand Cherokee — чудовий вибір. Він поєднує в собі міцність Jeep Wrangler з більш комфортним і розкішним салоном. Автомобіль має позашляхові можливості, які так люблять власники Jeep, але також може служити просторим сімейним автомобілем, коли ви не в горах», — пояснюють в Finance Buzz.

Nissan Altima

Це простий сімейний седан, який має дуже зручні сидіння та приємний салон.

Ford Escape

«Ford Escape — це компактний SUV, який їде як седан. Це робить його ідеальним для тих, хто любить легке керування. Система допомоги водієві входить у стандартну комплектацію всіх моделей. Цей невеликий SUV може вмістити багато пасажирів і вантажу», — запевнили у матеріалі.

УНІАН За матеріалами:

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