ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото) — Finance.ua
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ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Технології&Авто
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ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)
Купити надійний вживаний автомобіль, який має високу вартість при перепродажі, — це одне з найрозумніших фінансових рішень для власників авто.
В iSeeCars назвали 15 моделей вживаних авто, які їздять як нові, передає Finance Buzz.

Ford F-150

Це середнього розміру пікап, який має всі можливості, аби бути зручним для пасажирів.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)
Покупцям подобається F-150 завдяки репутації Ford, а також різноманітному вибору стилів та довжин кузова.

Chevrolet Silverado 1500

Ця машина створена, аби перевозити все, що вам необхідно.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Ram 1500

Це авто призначене для тих водіїв, які хочуть мати середньорозмірний пікап з плавним ходом.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)
«Деякі моделі оснащені пневматичною підвіскою, яка забезпечує кращу їзду, ніж у більшості пікапів. Водії насолоджуються комфортною їздою з потужними гальмами та легким керуванням», — запевняють у матеріалі.

Chevrolet Equinox

Це кросовер з просторим салоном для пасажирів. Автомобіль ідеально підходить для довгих поїздок.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Toyota Camry

«Toyota Camry — це економний седан, який ідеально підходить для щоденного водіння. Навіть для седана цей автомобіль добре їде і відчувається солідним при проходженні поворотів. Високі водії та пасажири матимуть достатньо місця для ніг, що незвично для седана», — підкреслюють в Finance Buzz.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Toyota Tacoma

Особливість цього авто полягає в тому, що воно має міцну підвіску, яка може витримати їзду по багнюці.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Nissan Rogue

Цей автомобіль підійде для більшості водії, адже має просторий салон та багато місця для багажу.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)
Також Nissan Rogue має розважальну систему в салоні та систему допомоги для водія.

Ford Explorer

«Шукаєте комфортний SUV з достатньою кількістю місця для пасажирів та їхніх речей? Ford Explorer має три ряди сидінь. Це автомобіль, який чудово підходить для сімей з дітьми або водіїв, які часто перевозять спорядження», — додають у матеріалі.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Toyota RAV4

Це доступний кросовер, який має високу ціну при перепродажі. Він подобається водіям, адже є комфортним, надійним та практичним.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Honda Civic

Такий автомобіль має комфортний салон та доступну ціну, завдяки чому є популярним серед водіїв.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Toyota Corolla

Це доступний седан, який оснащений стандартними функціями активної безпеки. Авто має просторе заднє сидіння, яке дозволяє покласти багато багажу.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Honda CR-V

Попри те, що більшість моделей авто розраховані лише на п’ять пасажирів, це авто є більшим та має просторий салон.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Jeep Grand Cherokee

«Якщо ви хочете почати більше подорожувати і частіше вирушати в поїздки, Jeep Grand Cherokee — чудовий вибір. Він поєднує в собі міцність Jeep Wrangler з більш комфортним і розкішним салоном. Автомобіль має позашляхові можливості, які так люблять власники Jeep, але також може служити просторим сімейним автомобілем, коли ви не в горах», — пояснюють в Finance Buzz.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Nissan Altima

Це простий сімейний седан, який має дуже зручні сидіння та приємний салон.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)

Ford Escape

«Ford Escape — це компактний SUV, який їде як седан. Це робить його ідеальним для тих, хто любить легке керування. Система допомоги водієві входить у стандартну комплектацію всіх моделей. Цей невеликий SUV може вмістити багато пасажирів і вантажу», — запевнили у матеріалі.
ТОП-15 вживаних автомобілів, яких продається найбільше (фото)
За матеріалами:
УНІАН
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