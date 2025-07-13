ТОП-5 електромобілів для водіїв-початківців (фото) — Finance.ua

ТОП-5 електромобілів для водіїв-початківців (фото) 13.07.2025, 01:19 — Технології&Авто

ТОП-5 електромобілів для водіїв-початківців (фото)

Електромобілі стають все більш популярними, адже мають безліч переваг та є розумною альтернативою авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Водночас якщо ви вперше купуєте автомобіль та хочете уникнути зайвих турбот, то експерти Top Speed назвали 5 автівок, які забезпечать вам безтурботне водіння.

Nissan Leaf

Американська компанія J.D. Power оцінила це авто на 73/100. Зокрема йдеться про модель 2023 року, яка механічно ідентична тій, що зараз продається.

«Leaf S оснащений 40-кВт-год літій-іонним акумулятором, який подає енергію на передній синхронний двигун з постійними магнітами», — зазначили у матеріалі.

За словами експертів, на одній зарядці можна проїхати майже 240 кілометрів.

«Якщо вам потрібно трохи більше запасу ходу і ви не проти збільшити свій бюджет на кілька тисяч доларів, ви можете вибрати комплектацію SV, яка має більший акумуляторний блок на 60 кВт-год», — додають у виданні.

Таким чином ви зможете проїхати 340 км на одному заряді, а споживання енергії збільшиться лише до 31 кВт-год на 160 кілометрів.

Kia EV6

В J.D. Power оцінили цю модель на 78/100. За словами фахівців, це повноцінний електромобіль, які має гарні характеристики.

«Подвійні двигуни розвивають потужність 576 кінських сил, що забезпечує час розгону від 0 до 60 миль/год (96 км/год — УНІАН) за 3,4 секунди. Це має значний негативний вплив на його пробіг, оскільки батарея місткістю 77,4 кВт-год здатна забезпечити пробіг лише 218 миль (218 км — ред.), після чого її потрібно заряджати знову», — попередили у матеріалі.

Hyundai Ioniq 6

Експерти J.D. Power оцінили цей автомобіль на 76 балів. Наразі ця модель є найкращим електромобілем, який можна уявити, адже він вдало поєднує ефективність та стандартні функції за конкурентною ціною.

Зазначається, що цей автомобіль вигідно споживає енергію, а саме 25 кВт-год на 160 кілометрів.

Однак ця модель оснащена компактнішим літій-іонним акумулятором, через що вона має скромний запас ходу, а саме 386 кілометрів.

Tesla Model 3

Цей автомобіль має гарну репутацію. Як пише iSeeCars, Tesla Model 3 2025 року є найнадійнішим сімейним електромобілем.

Tesla Model 3 2025 року має також одні з найвищих показників енергоспоживання у своєму сегменті.

BMW i4

J.D. Power дає BMW i4 загальну оцінку 78/100. Наразі цей автомобіль є одним з найавторитетніших варіантів електромобілів, які можна розглянути на ринку авто.

УНІАН За матеріалами:

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