Евросоюз готовит большие штрафы против соцсети Маска — Finance.ua
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Евросоюз готовит большие штрафы против соцсети Маска

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Евросоюз готовит большие штрафы против соцсети Маска
Евросоюз готовит большие штрафы против соцсети Маска
Регуляторы Европейского Союза готовят большие штрафные санкции против платформы X Илона Маска за нарушение закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что наказание одного из ближайших советников президента США Дональда Трампа, вероятно, усугубит напряженность между ЕС и Вашингтоном.
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По словам собеседников издания, наказание будет включать штраф, который может превысить $1 млрд, и требование внести изменения в платформу. Ожидается, что они будут объявлены летом этого года и станут первыми в рамках нового закона ЕС, призванного заставить социальные медиакомпании контролировать свои сервисы.
Европейские органы взвешивают, насколько большой штраф наложить на компанию X, учитывая риски дальнейшего противостояния с Трампом на фоне более широких трансатлантических споров о торговле, тарифах и войне в Украине.
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Сообщается, что после вступления в должность Трампа европейские регуляторы замедлили расследование относительно X, чтобы оценить потенциальные последствия. Однако недавно, когда торговая напряженность с Соединенными Штатами усилилась, ЕС решил не тянуть. На фоне введения Трампом новых тарифов, официальные лица ЕС заявили, что их расследование по X продвигается независимо от переговоров относительно пошлин.
Расследование началось в 2023 году, и регуляторы в прошлом году вынесли предварительное решение о том, что соцсеть X нарушила закон.
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Официальные лица в Брюсселе ожидают, что Маск, критиковавший европейскую политику как форму цензуры, будет бороться с любым регулированием соцсети.
Издание предполагает, что европейское технологическое регулирование могло сыграть определенную роль в размере таможенных пошлин, которые Трамп объявил на этой неделе против Европейского Союза. В феврале Белый дом опубликовал меморандум с предупреждением о том, что Закон о цифровых рынках и Закон о цифровых услугах тщательно проверяются на предмет несправедливого нацеливания на американские компании.
По материалам:
Укрінформ
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