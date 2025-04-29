Маск назвал профессию, которую через пять лет заменят работы — Finance.ua

Маск назвал профессию, которую через пять лет заменят работы Сегодня 22:16 — Технологии&Авто

Работы уже через пять лет смогут превзойти лучших хирургов по качеству проведения медицинских операций.

Такое мнение высказал глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

Robots will surpass good human surgeons within a few years and the best human surgeons within ~5 years. @Neuralink had to use a robot for the brain-computer electrode insertion, as it was impossible for a human to achieve the required speed and precision. https://t.co/ipPhQK8z1j — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2025

«Роботы обойдут хороших хирургов в течение нескольких лет и лучших хирургов примерно через пять лет», — написал миллиардер в соцсети X.

Бизнесмен отметил, что его компания Neuralink была вынуждена использовать роботов для вживления электродов в мозг, поскольку человеческие руки не способны совершить подобную операцию с необходимой скоростью и точностью.

Ранее соучредитель Microsoft и миллиардер-филантроп Билл Гейтс заявил, что в течение 10 лет искусственный интеллект заменит многих врачей и учителей.

К слову, Илон Маск анонсировал создание армии роботов. К концу 2025 года Маск планирует выпустить 5 тыс. роботов Optimus.

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