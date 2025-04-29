Маск назвал профессию, которую через пять лет заменят работы — Finance.ua
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Маск назвал профессию, которую через пять лет заменят работы

Технологии&Авто
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Работы уже через пять лет смогут превзойти лучших хирургов по качеству проведения медицинских операций.
Такое мнение высказал глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.
«Роботы обойдут хороших хирургов в течение нескольких лет и лучших хирургов примерно через пять лет», — написал миллиардер в соцсети X.
Бизнесмен отметил, что его компания Neuralink была вынуждена использовать роботов для вживления электродов в мозг, поскольку человеческие руки не способны совершить подобную операцию с необходимой скоростью и точностью.
Ранее соучредитель Microsoft и миллиардер-филантроп Билл Гейтс заявил, что в течение 10 лет искусственный интеллект заменит многих врачей и учителей.
К слову, Илон Маск анонсировал создание армии роботов. К концу 2025 года Маск планирует выпустить 5 тыс. роботов Optimus.
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