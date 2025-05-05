Илон Маск будет иметь собственный город, там будут жить работники SpaceX — Finance.ua
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Илон Маск будет иметь собственный город, там будут жить работники SpaceX

Технологии&Авто
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Илон Маск будет иметь собственный город, там будут жить работники SpaceX
Илон Маск будет иметь собственный город, там будут жить работники SpaceX
Жители одной из общин в США, живущей вокруг пусковых площадок для ракет компании Илона Маска SpaceX, проголосовали за создание нового города. Его назовут Starbase.
Об этом пишет Bloomberg.
Такое решение поддержали 212 человек. Еще 6 проголосовали против. Большинство из них являются сотрудниками SpaceX.
Также жители выбрали первых трех должностных лиц — они являются нынешними и бывшими работниками SpaceX и баллотировались без оппозиции. Против их выбора никто не голосовал.
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Площадь города составляет около 3,75 квадратного километра. Как пишет Bloomberg, во вновь созданном городе Илон Маск сможет вводить любые правила. Также это даст компании SpaceX уникальные полномочия устанавливать темпы собственного развития в этой местности, в частности относительно зонирования, строительных проектов и пешеходных аспектов жизни.
Город расположен в районе Бока-Чика, где раньше жили одни пенсионеры. Сейчас это, как пишет Bloomberg, цветущая производственная площадка для разработки космических ракет Starship.
По материалам:
hromadske
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