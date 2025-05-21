Маск сворачивает политические расходы — Finance.ua

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Маск сворачивает политические расходы

Фондовый рынок
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Маск сворачивает политические расходы
Маск сворачивает политические расходы
Миллиардер Илон Маск заявил, что существенно сократит финансирование политических кампаний после больших расходов на поддержку Дональда Трампа на выборах 2024 года.
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Об этом Маск сообщил в интервью во время Катарского экономического форума, пишет The Wall Street Journal.
После огромных ставок на выборы 2024 года генеральный директор Tesla говорит, что теперь он сосредоточен на получении большего контроля над компанией.
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Напомним, состояние Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября 2024 года. Сейчас его состояние составляет 297,8 миллиарда долларов США. В этом году Маск уже потерял 134,7 миллиарда долларов США.
Акции Tesla подскочили в цене после выборов Трампа, подняв состояние Маска до рекордного уровня.
С тех пор его роль высокопоставленного советника Трампа сделала из Tesla мишень для протестов в стране и за рубежом.
Поведение генерального директора компании и его активность в социальных сетях отталкивают потенциальных покупателей и владельцев автомобилей Tesla от политики и вредят бренду компании.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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