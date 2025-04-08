Статки Маска вперше за пів року опустилися нижче $300 мільярдів — Bloomberg — Finance.ua
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Статки Маска вперше за пів року опустилися нижче $300 мільярдів — Bloomberg

Фондовий ринок
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Статки Маска вперше за пів року опустилися нижче $300 мільярдів — Bloomberg
Статки Маска вперше за пів року опустилися нижче $300 мільярдів — Bloomberg
Статки найзаможнішої людини світу й гендиректора компанії Tesla Ілона Маска впали нижче 300 мільярдів доларів вперше з листопада 2024 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нині його статки становлять 297,8 мільярда доларів США. Загалом цього року Маск вже втратив 134,7 мільярда доларів США.
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За даними Bloomberg Billionaires Index, Маск втратив 4,4 мільярда доларів у понеділок після падіння вартості акцій його автомобільної компанії.
Крім цього, минулого тижня у четвер і п’ятницю Tesla втратила ще 31 мільярд доларів США.
Маск став шостим за величиною втрати статків у списку 500 найбагатших людей світу Bloomberg у понеділок.
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Загалом учора люди з Bloomberg Billionaires Index втратили 271 мільярд доларів США — це третій найгірший день за всю історію ведення індексу.
Зазначається, що акції Tesla підскочили у ціні після виборів Трампа, піднявши статки Маска до рекордного рівня.
Відтоді його роль високопоставленого радника Трампа зробила з Tesla мішень для протестів і вандалізму в країні та за кордоном.
Поведінка генерального директора компанії та його активність у соціальних мережах відштовхують потенційних покупців і власників автомобілів Tesla від його політики та шкодить бренду компанії.
За матеріалами:
Укрінформ
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