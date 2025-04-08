Статки Маска вперше за пів року опустилися нижче $300 мільярдів — Bloomberg Сьогодні 18:45 — Фондовий ринок

Статки Маска вперше за пів року опустилися нижче $300 мільярдів — Bloomberg

Статки найзаможнішої людини світу й гендиректора компанії Tesla Ілона Маска впали нижче 300 мільярдів доларів вперше з листопада 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нині його статки становлять 297,8 мільярда доларів США. Загалом цього року Маск вже втратив 134,7 мільярда доларів США.

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За даними Bloomberg Billionaires Index, Маск втратив 4,4 мільярда доларів у понеділок після падіння вартості акцій його автомобільної компанії.

Крім цього, минулого тижня у четвер і п’ятницю Tesla втратила ще 31 мільярд доларів США.

Маск став шостим за величиною втрати статків у списку 500 найбагатших людей світу Bloomberg у понеділок.

Загалом учора люди з Bloomberg Billionaires Index втратили 271 мільярд доларів США — це третій найгірший день за всю історію ведення індексу.

Зазначається, що акції Tesla підскочили у ціні після виборів Трампа, піднявши статки Маска до рекордного рівня.

Відтоді його роль високопоставленого радника Трампа зробила з Tesla мішень для протестів і вандалізму в країні та за кордоном.

Поведінка генерального директора компанії та його активність у соціальних мережах відштовхують потенційних покупців і власників автомобілів Tesla від його політики та шкодить бренду компанії.

Укрінформ За матеріалами:

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