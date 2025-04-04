Маск, Цукерберг та інші мільярдери втратили понад $200 мільярдів за день — Finance.ua

Маск, Цукерберг та інші мільярдери втратили понад $200 мільярдів за день Сьогодні 17:18 — Фондовий ринок

Маск, Цукерберг та інші мільярдери втратили понад $200 мільярдів за день

Третього квітня 500 найбагатших людей світу в сукупності втратили $208 млрд через нові широкомасштабні торговельні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg.

Це стало четвертим за масштабом денним обвалом у 13-річній історії Bloomberg Billionaires Index. Найбільше постраждали американські мільярдери.

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Найбільших втрат зазнав засновник Meta Марк Цукерберг. Він втратив $17,9 млрд — найбільше в грошовому вираженні. Акції Meta впали на 9%. Засновник Amazon Джефф Безос втратив $15,9 млрд.

Ілон Маск втратив $11 млрд за день і вже $110 млрд з початку року. Незважаючи на надії, що Tesla виграє від мит завдяки локальному виробництву, акції компанії впали на 5,5% після підняття тарифів.

Бернар Арно, глава LVMH, втратив $6 млрд. ЄС готується до 20% тарифу на експорт до США, що боляче вдарить по люксових брендах Dior, Bulgari, Loro Piana.

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Чжан Цун’юань, засновник китайської Huali Group, втратив $1,2 млрд після оголошення про додаткові 34% мита на китайське взуття.

Мексиканець Карлос Слім, найбагатша людина країни, уникнув втрат завдяки виключенню Мексики з тарифного списку Білого дому. Індекс Bolsa зріс на 0,5%, а статки Сліма збільшилися на 4% до $85,5 млрд.

Близький Схід став єдиним регіоном, де мільярдери з індексу Bloomberg отримали чистий прибуток.

Економічна Правда За матеріалами:

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