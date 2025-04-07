Євросоюз готує великі штрафи проти соцмережі Маска — Finance.ua
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Євросоюз готує великі штрафи проти соцмережі Маска

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Євросоюз готує великі штрафи проти соцмережі Маска
Євросоюз готує великі штрафи проти соцмережі Маска
Регулятори Європейського Союзу готують великі штрафні санкції проти платформи X Ілона Маска за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією.
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.
Зазначається, що покарання одного з найближчих радників президента США Дональда Трампа, ймовірно, посилить напруженість між ЄС і Вашингтоном.
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За словами співрозмовників видання, покарання включатимуть штраф, що може перевищити $1 млрд, і вимогу внести зміни до платформи. Очікується, що вони будуть оголошені влітку цього року і стануть першими в рамках нового закону ЄС, покликаного змусити соціальні медіакомпанії контролювати свої сервіси.
Європейські органи зважують, наскільки великий штраф накласти на компанію X, враховуючи ризики подальшого протистояння з Трампом на тлі ширших трансатлантичних суперечок про торгівлю, тарифи та війну в Україні.
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Повідомляється, що після вступу на посаду Трампа європейські регулятори уповільнили розслідування щодо X, щоб оцінити потенційні наслідки. Однак нещодавно, коли торгова напруженість із Сполученими Штатами посилилася, ЄС вирішив не зволікати. На тлі введення Трампом нових тарифів, офіційні особи ЄС заявили, що їхнє розслідування щодо X просувається незалежно від переговорів щодо мит.
Розслідування почалося в 2023 році, і регулятори минулого року винесли попереднє рішення про те, що соцмережа X порушила закон.
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Офіційні особи в Брюсселі очікують, що Маск, який критикував європейську політику як форму цензури, боротиметься з будь-яким регулюванням соцмережі.
Видання припускає, що європейське технологічне регулювання могло зіграти певну роль у розмірі мит, які Трамп оголосив цього тижня проти Європейського Союзу. У лютому Білий дім опублікував меморандум із попередженням про те, що Закон про цифрові ринки та Закон про цифрові послуги ретельно перевіряються на предмет несправедливого націлювання на американські компанії.
За матеріалами:
Укрінформ
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