У Нідерландах оштрафували Netflix на €4,75 мільйона — Finance.ua

У Нідерландах оштрафували Netflix на €4,75 мільйона

Нідерландський регулятор із захисту даних оштрафував Netflix на 4,75 млн євро за обробку особистих даних клієнтів без достатнього їх інформування.

Про це повідомляє nltimes.nl

«Netflix оштрафовано на 4,75 млн євро за звинуваченнями в тому, що платформа не була прозорою щодо обробки даних своїх користувачів. Штраф оголошено Нідерландським органом захисту даних (DPA) в середу як результат скарги, поданої австрійською групою захисту конфіденційності None of your Business. Netflix виступає проти штрафу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що платформа Netflix не надала клієнтам достатньої інформації про те, що компанія робить з їхніми особистими даними в період з 2018 по 2020 рік.

Це стосується інформації, починаючи від адрес електронної пошти, номерів телефонів та платіжних реквізитів, закінчуючи даними про те, що і коли саме клієнти дивляться на платформі.

Компанія має європейську штаб-квартиру в Нідерландах, що зробило нідерландський DPA відповідальним за розгляд скарги. Організація розпочала розслідування п’ять років тому і визначила, що Netflix не інформував людей про те, що саме компанія робить з приватними даними, які саме дані передавалися іншим організаціям, чому взагалі ці дані передавалися, як довго вони зберігалися та як ці дані були захищені, зазначив регулятор.

Цю інформацію слід було включити в заяву про конфіденційність компанії. Відсутність є порушенням європейських правил конфіденційності відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR).

«Крім того, клієнти не отримали достатньої інформації, коли вони запитували Netflix, які дані компанія збирає про них», — зазначив регулятор.

Наразі в Нідерландах налічується понад 3 мільйони підписок на Netflix, що складає близько половини населення країни. Це найпопулярніша стрімінгова платформа в країні, що конкурує з Disney+, Videoland, HBO Max, Amazon Prime і Viaplay.

«Компанія з оборотом у мільярди євро та мільйонами клієнтів по всьому світу має належним чином пояснювати своїм клієнтам, як вона обробляє їхні персональні дані. Це повинно бути абсолютно зрозуміло, особливо якщо клієнт запитує про це. І цього не було зроблено належним чином», — заявив голова Нідерландського DPA Алейд Вольфсен.

None of Your Business спочатку подала скаргу до австрійського регулятора, який потім передав справу до Нідерландів. «Нідерландський DPA координував розслідування та розмір штрафу з іншими європейськими органами захисту даних.

Розслідування було ініційоване австрійською неурядовою організацією. Згідно з європейськими правилами, компанії, які обробляють дані в кількох країнах ЄС, повинні мати справу лише з одним органом захисту даних — у тій країні, де розташовується штаб-квартира компанії. У випадку з Netflix цією країною є Нідерланди.

