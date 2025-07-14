8 з 10 іноземних інвесторів цікавляться можливостями відновлення України — опитування
Майже 80% опитаних іноземних інвесторів зацікавлені у можливостях, пов’язаних із відновленням України.
Про це йдеться у результатах опитування Global Business for Ukraine та Європейської Бізнес Асоціації.
«79% опитаних іноземних інвесторів висловили зацікавленість у можливостях, пов’язаних із відновленням України. Водночас 13% ще не визначилися, і лише 8% не виявили інтересу», — сказано в дослідженні.
Серед причин, які впливають на рішення інвестувати, підприємці назвали:
- переваги першопрохідця;
- повернення інвестицій (ROI);
- гарантії інвестування;
- соціальний вплив і стабільне правове поле;
- геополітична стабільність і гарантії безпеки;
- механізми розподілу ризиків;
- зрілість системи управління тощо.
49% опитаних підприємців уже інвестують в Україну, 40% — розглядають таку можливість.
Найпривабливіші сектори для інвестицій, за оцінками інвесторів:
- сфера послуг (30%);
- інфраструктура, транспорт і логістика (25%);
- будівництво та відновлення (19%);
- енергетика та відновлювані джерела (17%);
- сільське господарство, виробництво та переробка (17%).
Найбільшими барʼєрами для інвестування респонденти назвали безпекову ситуацію, корупцію та нестачу прозорості, слабкі інституції та валютні обмеження.
Водночас інвестори вважають, що покращити мотивацію вкладати в Україні можуть спрощення дозвільних процедур, податкові стимули, бізнес-нетворкінг, доступ до ринкової та регуляторної інформації.
Серед найцінніших інструментів підтримки інвестори назвали інвестиційні гарантії, страхування військових та політичних ризиків, а також податкові пільги та інвестиційні стимули.
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