8 з 10 іноземних інвесторів цікавляться можливостями відновлення України — опитування Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Майже 80% опитаних іноземних інвесторів зацікавлені у можливостях, пов’язаних із відновленням України.

Про це йдеться у результатах опитування Global Business for Ukraine та Європейської Бізнес Асоціації.

«79% опитаних іноземних інвесторів висловили зацікавленість у можливостях, пов’язаних із відновленням України. Водночас 13% ще не визначилися, і лише 8% не виявили інтересу», — сказано в дослідженні.

Інфографіка: eba.com.ua

Серед причин, які впливають на рішення інвестувати, підприємці назвали:

переваги першопрохідця;

повернення інвестицій (ROI);

гарантії інвестування;

соціальний вплив і стабільне правове поле;

геополітична стабільність і гарантії безпеки;

механізми розподілу ризиків;

зрілість системи управління тощо.

49% опитаних підприємців уже інвестують в Україну, 40% — розглядають таку можливість.

Найпривабливіші сектори для інвестицій, за оцінками інвесторів:

сфера послуг (30%);

інфраструктура, транспорт і логістика (25%);

будівництво та відновлення (19%);

енергетика та відновлювані джерела (17%);

сільське господарство, виробництво та переробка (17%).

Найбільшими барʼєрами для інвестування респонденти назвали безпекову ситуацію, корупцію та нестачу прозорості, слабкі інституції та валютні обмеження.

Водночас інвестори вважають, що покращити мотивацію вкладати в Україні можуть спрощення дозвільних процедур, податкові стимули, бізнес-нетворкінг, доступ до ринкової та регуляторної інформації.

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Серед найцінніших інструментів підтримки інвестори назвали інвестиційні гарантії, страхування військових та політичних ризиків, а також податкові пільги та інвестиційні стимули.

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