8 з 10 іноземних інвесторів цікавляться можливостями відновлення України — опитування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

8 з 10 іноземних інвесторів цікавляться можливостями відновлення України — опитування

Фондовий ринок
24
Майже 80% опитаних іноземних інвесторів зацікавлені у можливостях, пов’язаних із відновленням України.
Про це йдеться у результатах опитування Global Business for Ukraine та Європейської Бізнес Асоціації.
«79% опитаних іноземних інвесторів висловили зацікавленість у можливостях, пов’язаних із відновленням України. Водночас 13% ще не визначилися, і лише 8% не виявили інтересу», — сказано в дослідженні.
Інфографіка: eba.com.ua
Інфографіка: eba.com.ua
Серед причин, які впливають на рішення інвестувати, підприємці назвали:
  • переваги першопрохідця;
  • повернення інвестицій (ROI);
  • гарантії інвестування;
  • соціальний вплив і стабільне правове поле;
  • геополітична стабільність і гарантії безпеки;
  • механізми розподілу ризиків;
  • зрілість системи управління тощо.
49% опитаних підприємців уже інвестують в Україну, 40% — розглядають таку можливість.
Найпривабливіші сектори для інвестицій, за оцінками інвесторів:
  • сфера послуг (30%);
  • інфраструктура, транспорт і логістика (25%);
  • будівництво та відновлення (19%);
  • енергетика та відновлювані джерела (17%);
  • сільське господарство, виробництво та переробка (17%).
Найбільшими барʼєрами для інвестування респонденти назвали безпекову ситуацію, корупцію та нестачу прозорості, слабкі інституції та валютні обмеження.
Водночас інвестори вважають, що покращити мотивацію вкладати в Україні можуть спрощення дозвільних процедур, податкові стимули, бізнес-нетворкінг, доступ до ринкової та регуляторної інформації.
Читайте також
Серед найцінніших інструментів підтримки інвестори назвали інвестиційні гарантії, страхування військових та політичних ризиків, а також податкові пільги та інвестиційні стимули.
🧐 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems