23 банки домовилися розширити доступ до фінансування для оборонних підприємств

За ініціативи Національного банку 23 банки уклали Меморандум про сприяння розширення доступу до фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).
Координаторами підготовки меморандуму виступили Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків.
23 банки-підписанти — найбільші банки України. У їхньому розпорядженні перебуває понад 75% чистих активів банківської системи України.
Підпис банка-учасника засвідчує визнання пріоритетності фінансування сектору ОПК у стратегіях, ризик-апетитах, продуктових лінійках, структурі бізнесу та внутрішніх процесах.
У межах Меморандуму передбачено 4 моделі участі банків:
  • консорціумне або синдиковане фінансування для великих проєктів;
  • пряме фінансування виробників зброї, боєприпасів і військової техніки;
  • фінансування товарів подвійного призначення (dual-use);
  • фінансування малого та середнього бізнесу в ОПК за відкритими контрактами.
Згідно з документом, банки прагнуть застосовувати виважений і лояльний підхід до ціноутворення, а також частково відмовитися від «твердої застави».
Також очікуються певні кроки від НБУ, Міністерства оборони, Міністерства фінансів, Агенції оборонних закупівель, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», Національної установи розвитку та інших держорганів.
Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував, що Нацбанк уже працює над виконанням своїх кроків для розширення можливостей фінансування оборонних підприємств.
Зокрема це стандартизація документів для консорціумного кредитування, надання роз’яснень, калібрування регуляторних вимог, у тому числі до оцінки кредитного ризику.
За матеріалами:
Економічна Правда
