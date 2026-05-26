Найкращі аеропорти: переможці премії Routes Europe 2026 Сьогодні 14:25

Форум Routes Europe 2026 року відбувся в італійському місті Ріміні, де було вручено загалом шість нагород.

Три нагороди відзначили досягнення аеропортів у маркетингу розвитку маршрутів, тоді як інші нагороди були вручені напрямкам, які найкраще підтримували своїх авіапартнерів, та авіакомпанія, яка досягла найбільших успіхів у розробці прибуткових маршрутів.

Нагороди аеропортам

Нагороди для аеропортів були розділені на категорії залежно від кількості пасажирів: менше п’яти мільйонів, від п’яти до 20 мільйонів та понад 20 мільйонів.

У категорії з пасажиропотоком менше п’яти мільйонів осіб нагороду отримав аеропорт Флоренції, тоді як Міжнародний аеропорт Афін тріумфував у категорії з пасажиропотоком понад 20 мільйонів осіб.

Аеропорт Праги, який також був обраний найкращим аеропортом у категорії від п’яти до 20 мільйонів пасажирів, вперше був визнаний переможцем журі експертів.

У 2025 році головний аеропорт Чеської Республіки обслужив 17,8 мільйона пасажирів, що на 8,5% більше, ніж у 2024 році, і навіть перевищило показники до пандемії Covid.

«В умовах жорсткої конкуренції серед європейських аеропортів обидві нагороди є значним досягненням, яке ми високо цінуємо», — сказав Іржі Вискоч, виконавчий директор з розвитку авіаційного бізнесу в Празькому аеропорту.

Протягом 2025 року Празький аеропорт сприяв відкриттю 46 нових маршрутів та 24 нових напрямків. Аеропорт також прийняв 12 нових авіакомпаній, які розпочали свою діяльність, в результаті чого загальна кількість перевізників, які наразі здійснюють рейси звідти, досягла 89.

Нові маршрути включають сполучення з Сеулом авіакомпанією Asiana Airlines, Абу-Дабі авіакомпанією Etihad Airways, Торонто авіакомпанією Air Canada та Шардже авіакомпанією Air Arabia.

Цього року також очікується запуск нових далекомагістральних маршрутів, зокрема до Філадельфії авіакомпанією American Airlines та до Тайбея авіакомпанією STARLUX Airlines, що стане першим європейським сполученням тайванської авіакомпанії.

Третя поспіль перемога Jet2

Нагороду за найкращу авіакомпанію в Routes Europe 2026 отримала Jet2, і це вже третій раз поспіль, коли британський лоукост-перевізник отримує це визнання.

Третя за величиною авіакомпанія Великої Британії також додала 37 нових маршрутів у свою мережу цього літа, включаючи три абсолютно нові напрямки: Ла-Пальма в Іспанії, Палермо в Італії та Самос у Греції.

