Європейські банки розвантажили кредитні ризики на суму понад $500 млрд Сьогодні 20:33 — Фондовий ринок

Провідні європейські банки стрімко збільшують обсяги передачі ризиків за корпоративними кредитами стороннім інвесторам, зокрема хедж-фондам та приватним кредитним фондам.

Про це повідомляє Bloomberg.

На кінець минулого року близько 11,1% ($509 млрд) корпоративного кредитного портфеля ключових банків Європи було залучено в угоди з передачі значного ризику (SRT).

Цей показник зріс майже вдвічі порівняно з 2022 роком, коли він становив 6,2%, а лідерами за часткою таких операцій стали Banco Santander та UniCredit.

Головні причини буму

Головною причиною такого буму є бажання фінансових установ вивільнити капітал для стимулювання подальшого зростання, нового кредитування чи укладання угод із злиття та поглинання. Також банки прагнуть підвищити показники прибутковості для акціонерів.

У межах SRT-угод інвестори беруть на себе від 5% до 15% потенційних збитків від неповернення кредитів, отримуючи натомість високу дохідність у вигляді купонів, яка може перевищувати 10%, тоді як самі позики залишаються на балансах банків.

Стрімке розширення цього ринку, загальна вартість якого вже перевищує $1,5 трлн, змушує фінансових регуляторів, включаючи ЄЦБ та Банк Англії, суттєво посилити нагляд за сектором.

Органи влади занепокоєні браком прозорості та стандартизації операцій, потенційними труднощами банків із пролонгацією інструментів у разі застою на ринках, а також виникненням «кіл ризиків», коли банки самі ж кредитують фонди, які купують їхні ризикові зобов’язання.

У зв’язку з цим регулятори вже розпочали розслідування та оновлення правил контролю за такими транзакціями.

Mind

