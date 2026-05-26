Європейські банки розвантажили кредитні ризики на суму понад $500 млрд

Фондовий ринок
Європейські банки стрімко збільшують обсяги передачі ризиків за корпоративними кредитами стороннім інвесторам
Провідні європейські банки стрімко збільшують обсяги передачі ризиків за корпоративними кредитами стороннім інвесторам, зокрема хедж-фондам та приватним кредитним фондам.
Про це повідомляє Bloomberg.
На кінець минулого року близько 11,1% ($509 млрд) корпоративного кредитного портфеля ключових банків Європи було залучено в угоди з передачі значного ризику (SRT).
Цей показник зріс майже вдвічі порівняно з 2022 роком, коли він становив 6,2%, а лідерами за часткою таких операцій стали Banco Santander та UniCredit.

Головні причини буму

Головною причиною такого буму є бажання фінансових установ вивільнити капітал для стимулювання подальшого зростання, нового кредитування чи укладання угод із злиття та поглинання. Також банки прагнуть підвищити показники прибутковості для акціонерів.
У межах SRT-угод інвестори беруть на себе від 5% до 15% потенційних збитків від неповернення кредитів, отримуючи натомість високу дохідність у вигляді купонів, яка може перевищувати 10%, тоді як самі позики залишаються на балансах банків.
Стрімке розширення цього ринку, загальна вартість якого вже перевищує $1,5 трлн, змушує фінансових регуляторів, включаючи ЄЦБ та Банк Англії, суттєво посилити нагляд за сектором.
Органи влади занепокоєні браком прозорості та стандартизації операцій, потенційними труднощами банків із пролонгацією інструментів у разі застою на ринках, а також виникненням «кіл ризиків», коли банки самі ж кредитують фонди, які купують їхні ризикові зобов’язання.
У зв’язку з цим регулятори вже розпочали розслідування та оновлення правил контролю за такими транзакціями.
За матеріалами:
Mind
Банки світуІнвестиції
