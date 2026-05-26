Європейські банки розвантажили кредитні ризики на суму понад $500 млрд

На кінець минулого року близько 11,1% ($509 млрд) корпоративного кредитного портфеля ключових банків Європи було залучено в угоди з передачі значного ризику (SRT).
Цей показник зріс майже вдвічі порівняно з 2022 роком, коли він становив 6,2%, а лідерами за часткою таких операцій стали Banco Santander та UniCredit.
Головні причини буму
Головною причиною такого буму є бажання фінансових установ вивільнити капітал для стимулювання подальшого зростання, нового кредитування чи укладання угод із злиття та поглинання. Також банки прагнуть підвищити показники прибутковості для акціонерів.
У межах SRT-угод інвестори беруть на себе від 5% до 15% потенційних збитків від неповернення кредитів, отримуючи натомість високу дохідність у вигляді купонів, яка може перевищувати 10%, тоді як самі позики залишаються на балансах банків.
Стрімке розширення цього ринку, загальна вартість якого вже перевищує $1,5 трлн, змушує фінансових регуляторів, включаючи ЄЦБ та Банк Англії, суттєво посилити нагляд за сектором.
Органи влади занепокоєні браком прозорості та стандартизації операцій, потенційними труднощами банків із пролонгацією інструментів у разі застою на ринках, а також виникненням «кіл ризиків», коли банки самі ж кредитують фонди, які купують їхні ризикові зобов’язання.
У зв’язку з цим регулятори вже розпочали розслідування та оновлення правил контролю за такими транзакціями.