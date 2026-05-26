ФГВФО продає нафтобазу в Полтавській області

Фонд гарантування вкладів розпочинає продаж активів АТ «РВС Банк», а першим лотом на відкритий аукціон у системі Прозорро. Продажі виставлено комплекс нафтобази у Полтавській області.
Про це йдеться в повідомленні фонду.
Аукціон відбудеться 1 червня за англійською моделлю торгів.
До складу нафтобази входять:
  • Надземні та підземні резервуари для зберігання світлих нафтопродуктів
  • Майданчик для зливу та наливу автоцистерн;
  • Насосна для перекачування з резервуарів вертикального парку в цистерни та навпаки.
Загальна площа нежитлових приміщень — 1260,6 кв. м.
Нафтобаза розташована у Миргородському районі Полтавської області.
Стартова ціна лоту — 16,3 млн гривень.
Аукціон відбудеться за англійською моделлю, тому зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 31 травня 2026 року.
Це перший актив АТ «РВС Банк», що виставлений на продаж. У той же час інформація про усі активи банку, які планується виставити на аукціони, уже розміщена у віртуальній кімнаті даних.
Взяти участь в аукціоні можуть фізичні та юридичні особи, крім РФ та осіб, пов’язаних із державою-агресором, а також осіб, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.
Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «РВС Банк».
За матеріалами:
Finance.ua
