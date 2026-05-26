ФГВФО продає нафтобазу в Полтавській області

Фонд гарантування вкладів розпочинає продаж активів АТ «РВС Банк», а першим лотом на відкритий аукціон у системі Прозорро. Продажі виставлено комплекс нафтобази у Полтавській області.

Про це йдеться в повідомленні фонду

Аукціон відбудеться 1 червня за англійською моделлю торгів.

До складу нафтобази входять:

Надземні та підземні резервуари для зберігання світлих нафтопродуктів

Майданчик для зливу та наливу автоцистерн;

Насосна для перекачування з резервуарів вертикального парку в цистерни та навпаки.

Загальна площа нежитлових приміщень — 1260,6 кв. м.

Нафтобаза розташована у Миргородському районі Полтавської області.

Стартова ціна лоту — 16,3 млн гривень.

Аукціон відбудеться за англійською моделлю, тому зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 31 травня 2026 року.

Це перший актив АТ «РВС Банк», що виставлений на продаж. У той же час інформація про усі активи банку, які планується виставити на аукціони, уже розміщена у віртуальній кімнаті даних.

Взяти участь в аукціоні можуть фізичні та юридичні особи, крім РФ та осіб, пов’язаних із державою-агресором, а також осіб, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «РВС Банк».

