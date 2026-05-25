Uber планує поглинути сервіс доставки Delivery Hero за понад $10 млрд

Американська корпорація Uber Technologies Inc. висловила намір повністю викупити німецький сервіс доставки Delivery Hero SE.
Про це повідомляє Bloomberg.
Орієнтовна вартість потенційної угоди становить близько 10 млрд євро (майже $11,5 млрд), а запропонована ціна сягає 33 євро (майже $38) за акцію.
Наразі Uber уже контролює 20% європейської компанії та володіє опціонами на подальше збільшення своєї частки.

Мета Uber

Головною причиною такої ініціативи є прагнення Uber масштабувати бізнес за межами США та нав’язати жорсткішу конкуренцію своєму основному супернику — DoorDash Inc.
До того ж сам сектор доставки їжі зараз переживає хвилю глобального злиття через уповільнення темпів зростання ринку. Сама німецька компанія наразі проводить стратегічний перегляд власних активів під тиском великих акціонерів.
Підсумком перших раундів переговорів, за даними профільних медіа, стала відмова від поточної пропозиції Uber, оскільки частина інвесторів розраховує отримати понад 40 євро (приблизно $46) за акцію.
Окрім цього, відсутність суттєвої фінансової премії у вартості може залучити інших претендентів, зокрема DoorDash.
Для остаточного поглинання Uber доведеться домовитися з ключовими акціонерами Delivery Hero, а також отримати дозвіл від антимонопольних регуляторів.
За матеріалами:
Mind
Бізнес
