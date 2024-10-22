Netflix підвищує ціни в різних країнах — причина Сьогодні 04:13 — Особисті фінанси

Netflix підвищує ціни в різних країнах — причина

Netflix поступово підвищує ціни на підписку в деяких країнах, оскільки ефект від припинення спільного використання паролів починає слабшати. За останній місяць вартість підписки уже зросла у Японії, окремих регіонах Європи, на Близькому Сході та в Африці. Тепер зміни впроваджують в Італії та Іспанії.

У звіті за третій квартал компанія повідомила, що з липня по вересень 2024 року кількість передплатників зросла на 5,1 млн, що перевищило прогнози. Проте це був найменший приріст за останній рік. З 2022 року Netflix додав понад 45 млн нових користувачів і наразі має 282 млн передплатників по всьому світу.

Рекламні плани та фінансові результати Netflix

Щоб підтримувати зростання, Netflix активно розвиває нові напрями. Зокрема, компанія запустила тариф із підтримкою реклами, який стає дедалі популярнішим: у третьому кварталі половина нових підписників обрала саме цей варіант. Однак у компанії зазначають, що реклама почне приносити суттєвий дохід лише з наступного року.

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Попри ці виклики, фінансові результати залишаються позитивними. У третьому кварталі виторг компанії зріс на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сягнувши $9,8 млрд. Прибуток також збільшився з $1,6 млрд до $2,3 млрд.

Що Netflix пропонує українцям

В Україні ціна за передплату залишається на рівні €4,99 за звичайний тариф, €7,99 за стандарт і €9,99 за преміум. Правило щодо кількості одночасних відтворень з акаунту також збігається з умовами, що діють у деяких країнах Європи. Однак підключення додаткових пристроїв обійдеться у 2,99 євро за кожен.

Звичайний тариф: перегляд доступний лише на одному пристрої одночасно.

перегляд доступний лише на одному пристрої одночасно. Стандартний тариф: одночасний доступ на двох пристроях із можливістю додати ще один за додаткову плату.

одночасний доступ на двох пристроях із можливістю додати ще один за додаткову плату. Преміумплан: до чотирьох одночасних відтворень, можливість реєстрації шести пристроїв та підключення двох додаткових за €2,99 кожен.

Стратегія підвищення цін на підписки Netflix

Останнє підвищення цін на деякі плани Netflix у США та Великій Британії відбулося у 2023 році. Проте компанія залишила незмінною вартість популярного «стандартного» тарифу без реклами. Netflix часто експериментує з ціноутворенням на менших ринках перед масштабуванням змін на основні регіони, як-от США та Велика Британія.

Експерти зазначають, що успіх Netflix залежить від регулярного створення нового контенту, який приваблюватиме глядачів і дозволить компанії підвищувати ціни без втрати клієнтів.

Netflix і далі інвестує у нові шоу та серіали, сподіваючись зберегти лояльність користувачів і стимулювати їх залишатися на платформі.

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