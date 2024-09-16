Netflix припинить підтримку iOS 16: які моделі iPhone втратили підтримку застосунку — Finance.ua
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Netflix припинить підтримку iOS 16: які моделі iPhone втратили підтримку застосунку

Технології&Авто
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Netflix припинить підтримку iOS 16: які моделі iPhone втратили підтримку застосунку
Netflix припинить підтримку iOS 16: які моделі iPhone втратили підтримку застосунку
Мобільна програма Netflix незабаром припинить підтримку iOS 16 і iPadOS 16, вимагаючи новіших версій ОС, які зможуть отримувати оновлення та виправлення помилок.
Обмеження торкнуться зокрема власників iPhone X, iPhone‌ 8 та ‌iPhone‌ 8 Plus, а також користувачів iPad Pro (1-го покоління) та iPad (5-го покоління) — тобто усіх тих пристроїв, що не отримали підтримку iOS 17 чи iPadOS 17‌.
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Деякий час власники вищезгаданих пристроїв зможуть використовувати поточну версію програми Netflix, однак не отримуватимуть жодних нових функцій. Водночас через браузер заходити в сервіс вони зможуть безперешкодно і надалі.
Перелік моделей, які втратили підтримку мобільної програми Netflix:
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X
  • ‌iPad Pro‌ (1 покоління)
  • ‌iPad‌ (5 покоління)
Рядки коду, що стосуються майбутніх змін, були виявлені в застосунку Netflix одним з авторів MacRumors Аароном Перрісом. Не відомо, з яким саме оновленням буде припинена підтримка, однак зважаючи, що код помітили в останній версії, ймовірно, це відбудеться досить скоро.
За матеріалами:
ITC.ua
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