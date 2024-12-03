Netflix попереджає своїх користувачів про нові шахрайства — Finance.ua
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Netflix попереджає своїх користувачів про нові шахрайства

Кримінал
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Netflix попереджає своїх користувачів про нові шахрайства
Netflix попереджає своїх користувачів про нові шахрайства
У Netflix попереджають про нові шахрайські атаки, хакери намагаються отримати доступ до банківських реквізитів через фальшиві повідомлення.
Про це пише New York Post.

Що сталося

Хакери атакують користувачів Netflix — надсилають фальшиві повідомлення, щоб викрасти банківські дані.
  • Зловмисники розсилають підроблені повідомлення, у яких попереджають про проблеми з обліковим записом. Вони пропонують перейти за посиланням і підтвердити свої дані, аби уникнути нібито блокування доступу до Netflix.
Такі атаки вже зафіксували у 23 країнах, зокрема в США. Хакери намагаються створити стресову ситуацію, змушуючи людей діяти швидко й необдумано.
Netflix наголошує, що ніколи не зв’язується з користувачами через повідомлення і не вимагає підтвердження даних через підозрілі посилання.
За матеріалами:
vctr.media
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