Netflix попереджає своїх користувачів про нові шахрайства — Finance.ua

Netflix попереджає своїх користувачів про нові шахрайства Сьогодні 18:40 — Кримінал

Netflix попереджає своїх користувачів про нові шахрайства

У Netflix попереджають про нові шахрайські атаки, хакери намагаються отримати доступ до банківських реквізитів через фальшиві повідомлення.

Про це пише New York Post.

Що сталося

Хакери атакують користувачів Netflix — надсилають фальшиві повідомлення, щоб викрасти банківські дані.

Зловмисники розсилають підроблені повідомлення, у яких попереджають про проблеми з обліковим записом. Вони пропонують перейти за посиланням і підтвердити свої дані, аби уникнути нібито блокування доступу до Netflix.

Такі атаки вже зафіксували у 23 країнах, зокрема в США. Хакери намагаються створити стресову ситуацію, змушуючи людей діяти швидко й необдумано.

Netflix наголошує, що ніколи не зв’язується з користувачами через повідомлення і не вимагає підтвердження даних через підозрілі посилання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.