Netflix прогнозує зростання прибутку наступного року завдяки збільшенню кількості платних підписок — Finance.ua
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Netflix прогнозує зростання прибутку наступного року завдяки збільшенню кількості платних підписок

Фондовий ринок
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Netflix прогнозує зростання прибутку наступного року завдяки збільшенню кількості платних підписок
Netflix прогнозує зростання прибутку наступного року завдяки збільшенню кількості платних підписок
Стримінгова платформа Netflix очікує, що у наступному році її прибутки зростуть до щонайменше 43 мільярдів доларів США.
Про це повідомляє The Variety із посиланням на звіт платформи за третій квартал 2024 року.
Згідно зі зведенням, у 2025 році Netflix прогнозує дохід у розмірі від 43 до 44 мільярдів доларів, що дорівнює зростанню на 11−13% порівняно із цьогорічними прибутками у 38,9 мільярдів доларів.
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У щоквартальному листі до акціонерів компанії йдеться, що Netflix очікує зростання доходів шляхом збільшення кількості платних підписок та середнього прибутку від кожного володаря таких підписок, розповів під час інтерв’ю фінансовий директор компанії Спенс Нойманн.
У Netflix також заявили про плани підвищення операційної рентабельності у 2025 році до 28% проти цьогорічного прогнозу у 27%.
Вільний грошовий потік компанії у третьому кварталі 2024 році склав 2,2 мільярда доларів порівняно із 1,9 мільярдом доларів за аналогічний період у минулому році.
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Стримінгова платформа очікує, що за весь 2024 рік цей показник складе від 6 до 6,5 мільярдів доларів за умови відсутності значних коливань курсу валют.
Такі очікування пов’язані із вищим прогнозом щодо операційного прибутку.
За матеріалами:
Укрінформ
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