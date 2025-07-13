Nissan хоче виробляти електромобілі під брендом Foxconn аби врятувати завод у Японії — Finance.ua

Nissan хоче виробляти електромобілі під брендом Foxconn аби врятувати завод у Японії
Nissan Motor веде переговори з одним із найбільших виробників електроніки, тайванською транснаціональною компанією Foxconn про співпрацю в галузі електромобілів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на японське видання Nikkei.
Цей крок розглядається Nissan як можливість врятувати свій завод у Оппамі.
Завод Nissan, на якому працює близько 3900 осіб, був потенційним об’єктом консолідації із Foxconn в рамках планів реструктуризації японського автовиробника, у бізнесі якого виникли проблеми.
Запропонована ідея виробництва електромобілів під брендом Foxconn на складальних лініях може зберегти робочі місця та мережі постачальників, повідомляє Nikkei.
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