Гражданство Германии получили рекордное число иммигрантов — Finance.ua
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Гражданство Германии получили рекордное число иммигрантов

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Гражданство Германии получили рекордное число иммигрантов
Гражданство Германии получили рекордное число иммигрантов, Изображение: dpa
Реформа законодательства ФРГ в сфере миграционной политики открыла возможность для ускоренной натурализации иностранцам, которые прожили в стране не менее пяти лет и глубоко интегрировались в немецкое общество.
В 2024 году владельцами немецких паспортов стали 291 955 иммигрантов. Об этом сообщает информагентство ARD со ссылкой на данные Destatis.
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Это рекордный рост на 46% (на 91 860 чел.) по сравнению с предыдущим годом и самое большое количество с 2000 года, то есть с начала мониторинга соответствующих статистических данных.
Наиболее многочисленные группы новых граждан Германии прибыли из:
  • Сирии — 83 150 чел., 28%;
  • Турции — 22 525 чел., 8%;
  • Ирака — 13 545 чел., 5%;
  • россии — 12 980 чел., 4%;
  • Афганистана — 10 085 чел., 3%.
Средняя продолжительность пребывания иммигрантов к моменту обретения гражданства составила около 12 лет. Дольше остальных в стране находились турки — в среднем более 23 лет. Сирийцы — 7,4 года, россияне — 14,5, иракцы и афганцы — почти 9 лет.
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Согласно новому иммиграционному закону, который вступил в силу в июне 2024 года, обязательный срок интеграции сократился с восьми лет до пяти.
Для тех, кто показал особые академические и профессиональные успехи, законодательно предоставлена возможность получить гражданство после трех лет пребывания. В 2024 году было 7% таких натурализаций.
Ускоренное получение гражданства, введенное правящей коалицией Бундестага, вскоре может быть отменено. Такие намерения есть у Федерального правительства. Трехлетний срок будет заменен на 5-летний.
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«Экспресс-натурализация после трех лет проживания была ошибкой. Теперь мы ее прекращаем. Немецкое гражданство должно стать концом процесса интеграции, а не его началом», — заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.
Поток прошений о гражданстве сильно притормозит решение Высшего административного суда, которое было вынесено на минувшей неделе и касается воссоединения семьи мигранта. Отныне запрещено предоставлять немецкое гражданство родителям беженца, достигшего совершеннолетия и получившего немецкое гражданство путем натурализации.

Справка Finance.ua:

  • в 2023 году гражданами Германии стали 5910 украинцев, которые к тому моменту прожили в стране не менее 6 лет;
  • количество беженцев в ФРГ достигло рекорда — около 3,55 миллиона человек, из которых почти каждый третий — гражданин Украины.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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