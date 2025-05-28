Количество беженцев в Германии достигло рекорда — Finance.ua

Количество беженцев в Германии достигло рекорда
По состоянию на 2024 год в Германии проживает рекордное количество зарегистрированных беженцев — около 3,55 миллиона человек. По данным федерального правительства, поступивших в ответ на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, это на 124 тысячи больше, чем годом ранее (3,42 млн в 2023-м). Приблизительно каждый третий из зарегистрированных имеет украинское происхождение.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Сколько среди них украинцев
По официальным подсчетам, около 1,2 миллиона человек прибыли из Украины. Кроме них:
- 710 тысяч человек получили статус беженца согласно Женевской конвенции;
- 43 тысячи признаны лицами, имеющими право на убежище;
- еще 197 тысяч человек находятся под запретом на депортацию, из которых более 130 тысяч — из Афганистана.
За 2024 год в Германию прибыло 124 тысячи новых беженцев, из которых 108 тысяч — украинцы. В то же время, около 200 тысяч человек должны покинуть страну. Однако, по словам депутата Бундестага Клары Бюнгер, 178 тысяч из них до сих пор находятся на территории ФРГ в статусе временного пребывания.
Голосование по миграционной политике
28 мая в немецком парламенте планируется рассмотрение двух законопроектов, которые могут изменить подходы к миграционной политике.
Первый документ предусматривает упразднение возможности получить гражданство через три года в случае «исключительной интеграции». Правительственная коалиция планирует сохранить действующую норму, позволяющую получить гражданство через пять лет с возможностью иметь двойное гражданство.
Второй законопроект предусматривает ограничение по воссоединению семей для беженцев с временным статусом — приезд членов семьи будет запрещен в течение первых двух лет. Исключения возможны в сложных жизненных ситуациях.
Как заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт, эти инициативы преследуют цель уменьшить миграционный поток и сигнализировать об изменении политики в этом направлении.
Справка Finance.ua:
- Германия готовится сократить социальную помощь для украинских беженцев и ввести более жесткие условия поддержки.
- средняя годовая зарплата в Германии в начале 2025 года составила 50 493 евро (брутто), то есть в месяц это около 4207,75 евро (для сравнения, в 2024-м показатель за год был 45 358 евро);
- новые платежки за коммунальные услуги сильно ударят по кошельку квартиросъемщиков в Германии.
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