Сравнение зарплат в Польше и Германии: где можно заработать больше всего — Finance.ua

Сравнение зарплат в Польше и Германии: где можно заработать больше всего
После начала полномасштабной войны миллионы украинцев уехали в страны Европы в поисках безопасности и работы. Одними из самых популярных направлений стали Польша и Германия.
О том, где условия трудоустройства более выгодные и где можно заработать больше, рассказывает издание inpoland.
Польша
Страна остается одной из главных, которая принимает украинцев.
По данным местных агентств труда, средняя зарплата для украинцев в Польше в 2025 году составляет около 5000−6500 злотых брутто в месяц (приблизительно 1100−1400 евро).
Работа в основном сосредоточена в сферах:
- логистики и складов,
- строительства,
- обслуживания (рестораны, отели),
- лёгкой промышленности.
Важно учитывать, что налоги и расходы на жизнь в Польше значительно ниже, чем в Германии.
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Германия
В Германии возможности для заработка еще шире. Средняя зарплата для работающих по найму украинцев в 2025 году составляет 2 200−2 800 евро брутто в месяц.
Наиболее популярные сферы:
- медицина и уход за пожилыми людьми,
- IT и инженерия,
- строительство,
- сфера услуг и производства.
Но стоит учесть, что расходы на аренду жилья, медицинское страхование и другие ежедневные расходы в Германии значительно выше, чем в Польше.
К примеру, аренда небольшой квартиры в большом городе может стоить от 800 евро в месяц и больше.
Сравнение стран
Украинцы в Германии имеют возможность зарабатывать больше, однако расходы на жизнь тоже значительно выше.
В Польше зарплаты более скромные, но при этом стоимость жизни остается более доступной.
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Поэтому выбор зависит от личных обстоятельств: кому важнее более высокий доход — может искать возможности в Германии, кому важнее стабильность и меньшие затраты — оставаться в Польше.
Справка Finance.ua:
- средняя пенсия в Польше в 2024 году значительно выросла по сравнению с 2023 годом. В 2024 году она составляла 3735,34 злотых брутто (около 41 593 грн). Это рост на 14,2% по сравнению с 2023 годом, когда средняя пенсия составила 3311,61 злотых брутто;
- по официальным данным Центрального статистического управления Польши (GUS), в первом квартале 2025 года средняя зарплата в стране составила 7650 злотых брутто (свыше 84 тыс. грн). Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году;
- Германия делает значительные шаги по ограничению притока беженцев. Планирует сократить ежегодное количество заявок на получение убежища до 100 тысяч.
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