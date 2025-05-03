Сравнение зарплат в Польше и Германии: где можно заработать больше всего — Finance.ua

Сравнение зарплат в Польше и Германии: где можно заработать больше всего Сегодня 16:03 — Личные финансы

Сравнение зарплат в Польше и Германии: где можно заработать больше всего

После начала полномасштабной войны миллионы украинцев уехали в страны Европы в поисках безопасности и работы. Одними из самых популярных направлений стали Польша и Германия.

О том, где условия трудоустройства более выгодные и где можно заработать больше, рассказывает издание inpoland.

Польша

Страна остается одной из главных, которая принимает украинцев.

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По данным местных агентств труда, средняя зарплата для украинцев в Польше в 2025 году составляет около 5000−6500 злотых брутто в месяц (приблизительно 1100−1400 евро).

Работа в основном сосредоточена в сферах:

логистики и складов,

строительства,

обслуживания (рестораны, отели),

лёгкой промышленности.

Важно учитывать, что налоги и расходы на жизнь в Польше значительно ниже, чем в Германии.

Проживание, питание и транспорт обходятся дешевле, что позволяет экономить даже со средней зарплатой.

Германия

В Германии возможности для заработка еще шире. Средняя зарплата для работающих по найму украинцев в 2025 году составляет 2 200−2 800 евро брутто в месяц.

Наиболее популярные сферы:

медицина и уход за пожилыми людьми,

IT и инженерия,

строительство,

сфера услуг и производства.

Но стоит учесть, что расходы на аренду жилья, медицинское страхование и другие ежедневные расходы в Германии значительно выше, чем в Польше.

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К примеру, аренда небольшой квартиры в большом городе может стоить от 800 евро в месяц и больше.

Сравнение стран

Украинцы в Германии имеют возможность зарабатывать больше, однако расходы на жизнь тоже значительно выше.

В Польше зарплаты более скромные, но при этом стоимость жизни остается более доступной.

Поэтому выбор зависит от личных обстоятельств: кому важнее более высокий доход — может искать возможности в Германии, кому важнее стабильность и меньшие затраты — оставаться в Польше.

Справка Finance.ua:

средняя пенсия в Польше в 2024 году значительно выросла по сравнению с 2023 годом. В 2024 году она составляла 3735,34 злотых брутто (около 41 593 грн). Это рост на 14,2% по сравнению с 2023 годом, когда средняя пенсия составила 3311,61 злотых брутто;

(около 41 593 грн). Это рост на 14,2% по сравнению с 2023 годом, когда средняя пенсия составила 3311,61 злотых брутто; по официальным данным Центрального статистического управления Польши (GUS), в первом квартале 2025 года средняя зарплата в стране составила 7650 злотых брутто (свыше 84 тыс. грн). Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году;

Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году; Германия делает значительные шаги по ограничению притока беженцев. Планирует сократить ежегодное количество заявок на получение убежища до 100 тысяч.

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inpoland По материалам:

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