Сколько ждать возврата излишне уплаченного налога в Польше — Finance.ua

Сколько ждать возврата излишне уплаченного налога в Польше Сегодня 19:07 — Мир

Сколько ждать возврата излишне уплаченного налога в Польше

У польских налогоплательщиков есть время до конца апреля, чтобы отчитаться перед налоговой администрацией. 30 апреля истекает срок подачи PIT-37.

Об этом пишет издание inpoland со ссылкой на Министерство финансов.

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Отмечается, что с момента начала налоговых расчетов налогоплательщикам было возвращено 15,3 млрд злотых.

По данным ведомства, уже 82% налогоплательщиков получили возмещение налога. В общей сложности направлено возмещение по 7,5 млн налоговых деклараций.

В Минфине сообщили, что средняя сумма возмещения налога составляет 2044 злотых, а средний срок возврата налога — 11 дней.

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Однако не редки случаи, когда средства на счет налогоплательщиков попадают уже на следующий день после подачи декларации (электронной).

Скорость возврата

Срок возврата налога прежде всего зависит от способа подачи декларации.

В случае подачи электронной декларации срок возврата переплаченного налога составляет до 45 дней, в случае подачи бумажной декларации — до 90 дней.

inpoland По материалам:

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