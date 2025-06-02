В правительстве разъяснили, что будет предусматривать закон о множественном гражданстве — Finance.ua

В правительстве разъяснили, что будет предусматривать закон о множественном гражданстве Сегодня 09:45

В правительстве разъяснили, что будет предусматривать закон о множественном гражданстве

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев опубликовал разъяснение к законопроекту № 11469 о множественном гражданстве и заявил, что документ станет одним из инструментов, который поможет сохранить будущее нации.

Об этом он написал в Фейсбуке

«Пришло время ввести в Украине институт множественного гражданства. Это о восстановлении и сохранении связи с украинцами по миру, а также один из инструментов, который поможет сохранить будущее нации», — подчеркнул он.

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В инфографике министерство отмечает, что для граждан Украины будущий закон предусматривает легализацию в случае имеющегося иностранного гражданства, а также официальное право получить иностранное гражданство, не отказываясь от своего.

Для граждан других стран проект закона содержит нормы о приобретении гражданства Украины по этническому происхождению по сокращенной процедуре, право приобретения гражданства Украины иностранцами по новой процедуре, право приобретения украинского гражданства по сокращенной процедуре в случае прохождения военной службы в Украине.

«Человек, у которого есть другой паспорт, но является гражданином Украины, на территории Украины признается только гражданином Украины», — отмечается в разъяснении.

Также Миннацединства опровергло ряд мифов о законопроекте. В ведомстве отмечают, что он не отменяет требований по знанию украинского языка, истории и Конституции. В то же время, множественное гражданство разрешено по четко установленным правилам. Для госслужащих и судей множественное гражданство запрещено и далее. Также закон не меняет действующее земельное законодательство.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 декабря 2024 года приняла за основу законопроект № 11469 о введении института множественного гражданства в Украине. Инициатором законопроекта является Президент Владимир Зеленский.

Глава государства убежден, что принятие закона о множественном гражданстве будет способствовать возвращению украинцев, выехавших за границу во время войны и раньше.

Укрінформ По материалам:

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