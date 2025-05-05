Двойное гражданство в Украине: адвокат объяснил, позволит ли это избежать мобилизации — Finance.ua
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Двойное гражданство в Украине: адвокат объяснил, позволит ли это избежать мобилизации

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Если Украина сейчас не урегулирует вопрос двойного гражданства, она потеряет большинство людей, которые создают семьи за рубежом. Такое мнение в эфире «Киев 24» озвучил адвокат Сергей Старенький.
«У нас много людей проживает за границей, мы уже больше трех лет в этой ситуации, когда большое количество людей вынуждено проживать за границей. За это время создаются семьи, украинка может выйти замуж за гражданина ЕС. У них рождается ребенок, и возникает вопрос с гражданством этого ребенка», — рассказал адвокат.
В то же время он отметил, что любой украинец несет все обязанности и имеет все права гражданина Украины. Даже при наличии у него двойного гражданства.
«Они берут на себя двойное обязательство выполнять гражданство Украины и другой страны. Я не считаю, что это проблема. Напротив, у нас длительное время не урегулирован этот вопрос. И в рамках интеграции, которую мы проводим с ЕС, мы задекларировали, что мы стремимся стать членами ЕС. Этот вопрос все равно придется решать. На сегодняшний день он неурегулирован. А если у нас в Украине вопрос не урегулирован, это основа для коррупции», — добавил адвокат.
По материалам:
УНІАН
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