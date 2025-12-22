Цена на золото готовится превзойти 40-летний рекорд Сегодня 11:47 — Банковские металлы

Цена на золото готовится превзойти 40-летний рекорд

Цены на золото выросли до исторического максимума на фоне усиления геополитической напряженности и ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок в США. Это придает импульс к лучшим годовым показателям на этот металл за более чем четыре десятилетия.

Об этом пишет Bloomberg.

Наибольший годовой рост с 1979 года

Золото и серебро стремятся к самому мощному годовому росту с 1979 года. Стоимость золота выросла примерно на две трети благодаря активным закупкам центральных банков и притоку средств в биржевые фонды, обеспеченные слитками.

Читайте также Золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду

Дополнительный импульс рынку в начале года дали агрессивные шаги Дональда Трампа по реорганизации мировой торговли, а также его заявления о независимости центрального банка США.

Динамика цен

По состоянию на 13:49 по сингапурскому времени (07:49 по Киеву) спотовая цена золота выросла на 1,5% — до 4 404,12 доллара за унцию.

Серебро подорожало на 2,5% - до 68,85 доллара.

Платина прибавила 4%, палладий — 4,4%.

Спотовой индекс доллара Bloomberg снизился на 0,1%.

Рынок закладывает смягчение политики ФРС

Цена слитков поднялась более чем на 1,5% и превысила предыдущий рекорд в 4381 доллар за унцию, установленный в октябре. Трейдеры делают ставки на то, что Федеральная резервная система США дважды снизит процентные ставки в 2026 году после серии экономических данных, обнародованных на прошлой неделе.

Президент США Дональд Трамп также выступал за смягчение монетарной политики. Более низкие ставки обычно поддерживают драгоценные металлы, поскольку они не приносят процентный доход.

Геополитические риски усилили спрос на защитные активы

Дополнительным фактором роста стала эскалация геополитической напряженности. США усилили нефтяную блокаду против Венесуэлы, увеличивая давление на правительство президента Николаса Мадуро. В то же время Украина впервые атаковала нефтяной танкер из теневого флота россии в Средиземном море.

На этом фоне золото и серебро усилили привлекательность как защитные активы.

Роль инвесторов и приток средств в ETF

Рост цен также поддержали инвесторы, которые сокращали вложения в суверенные облигации и валюты из-за опасений обесценения на фоне роста долговой нагрузки.

По данным Bloomberg, приток средств в золотые ETF длится пятую неделю подряд. Данные Всемирного золотого совета свидетельствуют, что общий объем активов в этих фондах рос почти ежемесячно в этом году, за исключением мая.

Другие драгоценные металлы также выросли

Рост охватил и другие металлы. Серебро подорожало на 3,4% и почти достигло рекордной отметки — чуть ниже 70 долларов за унцию. Палладий вырос на 5%, а платина росла восьмую сессию подряд и впервые с 2008 года превысила уровень 2 000 долларов за унцию.

Читайте также Не только золото: цена на какой металл бьет рекорды

Прогнозы на 2026 год

После коррекции от октябрьского пика, который считал рынок перегретым, золото быстро возобновило рост и, по оценкам аналитиков, имеет потенциал сохранить эти позиции в 2026 году.

Goldman Sachs Group Inc. входит в число банков, прогнозирующих дальнейший рост цен. Базовый сценарий предполагает уровень 4900 долларов за унцию с рисками роста. По оценкам банка, инвесторы ETF начинают конкурировать с центральными банками за ограниченное физическое предложение металла.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.