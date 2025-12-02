0 800 307 555
Черная пятница в Украине 2025: аналитика спроса, регионов и брендов

Во время скидок на Черную пятницу в 2025 году украинцы покупали в основном смартфоны, бытовую технику и ноутбуки. Западные области стабильно демонстрируют высокую активность, тогда как Киев продемонстрировал средний уровень интереса к скидкам.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Codes.

Динамика спроса за два года

Несмотря на общий рост интереса к Черной пятнице, количество отдельных запросов уменьшается.
Самые заметные изменения: запрос «черная пятница» вырос на 22,2%, английский «black friday» снизился на 18%, товарные запросы стали конкретными, а общие запросы о скидках сократились более чем на 70%.
Инфографика: Codes
Инфографика: Codes
Несмотря на то, что 64% ​​украинцев считают скидки завышенными или фейковыми, они не отказываются от участия Black Friday. На это влияют две основные причины:
  1. Экономическая выгода, пусть минимальная. Даже скидка 10−15% на технику может сэкономить несколько тысяч гривен, что важно на фоне инфляции.
  2. Психология выгоды и FOMO. У украинцев формируется культура «не упустить возможность», а не «купить дешевле».
Кроме того, снижение цены на 1% стимулирует дополнительный спрос на 1,029%, поэтому рынок реагирует на любое снижение.

Какие магазины чаще всего ассоциируются с Черной пятницей

Брендовые запросы составляют значительную часть трафика. Покупатели чаще ищут конкретные магазины, сравнивают цены и просматривают акции любимых сетей.
Большинство пользователей имеют 2−3 магазина, которым доверяют. Самыми популярными брендами в поиске во время акций стали Comfy с почти 1420 запросами, Foxtrot с показателем в три раза меньше, Rozetka, Eva и Allo, Intertop и Eldorado, у которых стабильная доля трафика.
Инфографика: Codes
Инфографика: Codes

Что покупают чаще всего

Самый большой сегмент спроса — техника. Именно она формирует основные бюджеты покупателей, а в Черную пятницу спрос на нее растет быстрее всего. Украинцы обновляют бытовые приборы, телевизоры и ноутбуки, готовясь к новому году и зимним праздникам.
Топ категорий техники, которые ищут больше всего во время ЧП-2025:
  • смартфоны — около 650 запросов, преимущественно Apple и Samsung;
  • бытовая техника — около 160 запросов;
  • ноутбуки — более 150 запросов;
  • телевизоры — около 100;
  • игровая техника и приставки — стабильный спрос среди молодежи.
Инфографика: Codes
Инфографика: Codes
Кроме техники покупатели стали чаще искать детские игрушки, зимнюю одежду и обувь. Эти категории особенно актуальны в канун праздников.
Чаще всего ищут детские вещи, зимнюю одежду, обувь, спортивную одежду и аксессуары. Спрос в этих категориях растет, но они пока уступают технике.

География спроса

Региональная разница заметна. Западные области стабильно демонстрируют высокую активность с 2020 года, тогда как Юг и Восток уменьшили показатели после 2022 года.
По данным Google Trends в 2025 году самые высокие значения зафиксированы в Житомирской и Волынской областях с индексом 100. Львовская область получила индекс 92, а Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая и Киевская — 76.
Инфографика: Codes
Инфографика: Codes
Киев показал средний уровень интереса.

Чего ждать в 2026 году

На основе данных Google Trends и динамики спроса специалисты Codes прогнозируют несколько ключевых изменений:
  1. Спрос на технику вырастет еще на 10−15%. Особенно в категориях смартфонов и ноутбуков.
  2. Англоязычные запросы могут впервые превысить украиноязычные. Из-за активного роста международных покупок и лучшей индексации товаров на английском.
  3. Региональный разрыв увеличится. Запад будет еще активнее двигать спрос, а Юг и Восток будут отставать.
  4. AI станет ключевым инструментом шопинга. Если сегодня 13% пользуются ИИ, то в 2026 году ожидается более 20%.
Напомним, как ранее писал Finance.ua, пользователи monobank в этом году совершили рекордное количество покупок частями на Черную пятницу — более 89 тысяч. Средний чек составил 13 500 гривен. Больше всего в оплату частями брали: смартфоны, наушники, одежду и обувь, пылесосы и телевизоры. Самый популярный товар — беспроводные наушники Apple AirPods 4 White, консоль PlayStation 5, iPhone 17 Pro на 256 ГБ, а также AirPods 3 и контроллер DualSense.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
