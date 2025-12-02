Черная пятница в Украине 2025: аналитика спроса, регионов и брендов Сегодня 13:01 — Личные финансы

Черная пятница в Украине 2025: аналитика спроса, регионов и брендов

Во время скидок на Черную пятницу в 2025 году украинцы покупали в основном смартфоны, бытовую технику и ноутбуки. Западные области стабильно демонстрируют высокую активность, тогда как Киев продемонстрировал средний уровень интереса к скидкам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Codes.

Динамика спроса за два года

Несмотря на общий рост интереса к Черной пятнице, количество отдельных запросов уменьшается.

Самые заметные изменения: запрос «черная пятница» вырос на 22,2%, английский «black friday» снизился на 18%, товарные запросы стали конкретными, а общие запросы о скидках сократились более чем на 70%.

Инфографика: Codes

Несмотря на то, что 64% ​​украинцев считают скидки завышенными или фейковыми, они не отказываются от участия Black Friday. На это влияют две основные причины:

Экономическая выгода, пусть минимальная. Даже скидка 10−15% на технику может сэкономить несколько тысяч гривен, что важно на фоне инфляции. Психология выгоды и FOMO. У украинцев формируется культура «не упустить возможность», а не «купить дешевле».

Кроме того, снижение цены на 1% стимулирует дополнительный спрос на 1,029%, поэтому рынок реагирует на любое снижение.

Какие магазины чаще всего ассоциируются с Черной пятницей

Брендовые запросы составляют значительную часть трафика. Покупатели чаще ищут конкретные магазины, сравнивают цены и просматривают акции любимых сетей.

Большинство пользователей имеют 2−3 магазина, которым доверяют. Самыми популярными брендами в поиске во время акций стали Comfy с почти 1420 запросами, Foxtrot с показателем в три раза меньше, Rozetka, Eva и Allo, Intertop и Eldorado, у которых стабильная доля трафика.

Инфографика: Codes

Что покупают чаще всего

Самый большой сегмент спроса — техника. Именно она формирует основные бюджеты покупателей, а в Черную пятницу спрос на нее растет быстрее всего. Украинцы обновляют бытовые приборы, телевизоры и ноутбуки, готовясь к новому году и зимним праздникам.

Топ категорий техники, которые ищут больше всего во время ЧП-2025:

смартфоны — около 650 запросов, преимущественно Apple и Samsung;

бытовая техника — около 160 запросов;

ноутбуки — более 150 запросов;

телевизоры — около 100;

игровая техника и приставки — стабильный спрос среди молодежи.

Инфографика: Codes

Кроме техники покупатели стали чаще искать детские игрушки, зимнюю одежду и обувь. Эти категории особенно актуальны в канун праздников.

Чаще всего ищут детские вещи, зимнюю одежду, обувь, спортивную одежду и аксессуары. Спрос в этих категориях растет, но они пока уступают технике.

География спроса

Региональная разница заметна. Западные области стабильно демонстрируют высокую активность с 2020 года, тогда как Юг и Восток уменьшили показатели после 2022 года.

По данным Google Trends в 2025 году самые высокие значения зафиксированы в Житомирской и Волынской областях с индексом 100. Львовская область получила индекс 92, а Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая и Киевская — 76.

Инфографика: Codes

Киев показал средний уровень интереса.

Чего ждать в 2026 году

На основе данных Google Trends и динамики спроса специалисты Codes прогнозируют несколько ключевых изменений:

Спрос на технику вырастет еще на 10−15%. Особенно в категориях смартфонов и ноутбуков. Англоязычные запросы могут впервые превысить украиноязычные. Из-за активного роста международных покупок и лучшей индексации товаров на английском. Региональный разрыв увеличится. Запад будет еще активнее двигать спрос, а Юг и Восток будут отставать. AI станет ключевым инструментом шопинга. Если сегодня 13% пользуются ИИ, то в 2026 году ожидается более 20%.

Напомним, как ранее писал Finance.ua, пользователи monobank в этом году совершили рекордное количество покупок частями на Черную пятницу — более 89 тысяч. Средний чек составил 13 500 гривен. Больше всего в оплату частями брали: смартфоны, наушники, одежду и обувь, пылесосы и телевизоры. Самый популярный товар — беспроводные наушники Apple AirPods 4 White, консоль PlayStation 5, iPhone 17 Pro на 256 ГБ, а также AirPods 3 и контроллер DualSense.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.