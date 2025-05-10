Швеция увеличивает выплаты мигрантам за добровольное возвращение домой — Finance.ua
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Швеция увеличивает выплаты мигрантам за добровольное возвращение домой

Мир
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Швеция увеличивает выплаты мигрантам за добровольное возвращение домой
Швеция увеличивает выплаты мигрантам за добровольное возвращение домой
Швеция хочет увеличить выплаты мигрантам за возвращение домой с 900 до 32 000 евро. Такое увеличение связано с желанием Стокгольма взять миграцию под контроль.
Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, сообщает Euronews.
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Как пояснил Кристерссон, Швеция выплачивает мигрантам, которые решили вернуться домой, по 900 евро на взрослого человека. Но эта инициатива имела ограниченный успех. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году была одобрена только одна из 70 заявок.
Чтобы увеличить спрос мигрантов на возвращение домой, правительство Швеции решило поднять размер субсидии на 3400% - до 32 000 евро. По словам Кристерссона, он «черпает вдохновение» у соседней Дании.
«Мы копируем, по сути, датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, но по разным причинам не чувствует, что находит хорошо налаженную жизнь в Швеции», — сказал он.
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В то же время шведский премьер признал, что такая идея может многим не понравиться.
Но, по его мнению, мигранты, которые не могут интегрироваться в шведское общество, по крайней мере, задумаются о возвращении в страну происхождения. Решение должно вступить в силу с 1 января 2026 года.
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По материалам:
РБК-Україна
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