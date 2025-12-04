Имеет ли право на налоговую льготу физлицо, работающее неполный рабочий день — разъяснение ГНС
Законодательство не устанавливает ограничений по продолжительности работы, поскольку ключевым критерием для получения льготы является размер заработной платы.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
«Вопрос получения налоговой социальной льготы (НСЛ) остается актуальным для многих работников, особенно работающих неполный рабочий день. Важно понимать, что законодательство не ограничивает право на льготу в зависимости от продолжительности рабочего времени, но устанавливает четкий критерий — размер полученной заработной платы», — сказано в сообщении.
Кто имеет право на льготу
Плательщик налога на доходы физических лиц может уменьшить сумму общего месячного налогооблагаемого дохода. Это касается дохода, полученного от одного работодателя в виде заработной платы или других приравниваемых к ней выплат.
Получить льготу можно, если зарплата не превышает размер месячного прожиточного минимума для трудоспособного на 1 января отчетного года, умноженного на 1.4 и округленного до ближайших 10 грн.
В 2025 году право на налоговую социальную льготу имеют работники с заработной платой до 4240 грн. Эта сумма сформирована на основе прожиточного минимума для трудоспособного лица в размере 3028 грн, умноженного на 1.4.
Работник, работающий неполный рабочий день, может воспользоваться налоговой социальной льготой. Главное условие — соответствие его заработной платы предельному размеру, что дает право на такую льготу.
Что такое Налоговая социальная льгота
Ранее Finance.ua рассказывал, что налоговая социальная льгота — это сумма, на которую работник в качестве плательщика НДФЛ имеет право уменьшить свой общемесячный налогооблагаемый доход в виде заработной платы (премии, компенсации, вознаграждения
и т. п.) от одного работодателя. Другими словами, это сумма, с которой вы не платите налоги.
Чтобы воспользоваться правом на налоговую социальную льготу, следует обратиться к работодателю с письменным заявлением и документами, подтверждающими ваше право на льготу. Налоговая социальная льгота не применяется к другим доходам, только к заработной плате.
