Android 16 получает нейросетевые оповещения для чатов
Google начала внедрять в Android 16 новую функцию нейросетевых оповещений. Подобные своды уведомлений уже несколько лет доступны в iOS и помогают пользователям не отвлекаться на каждое сообщение, просматривая только самые важные раз в день.
Теперь аналогичная возможность появилась и у Android, но в отличие от iOS, она работает только с чат-приложениями, формируя сводку только из сообщений от других людей — новости и посторонние рассылки не включаются.
Google сообщает, что длинные сообщения будут сжиматься, а разговоры группироваться в короткие фрагменты для быстрого просмотра. Кроме того, смартфон автоматически снизит приоритет массовых рассылок перед «живыми» сообщениями.
На устройствах Pixel функция появилась еще в ноябре, теперь она распространяется на гаджеты других брендов, делая работу с уведомлениями более удобной и структурированной для всех пользователей Android.
