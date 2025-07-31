GM возвращает на рынок самый доступный электромобиль в США с обновленными функциями — Finance.ua

GM возвращает на рынок самый доступный электромобиль в США с обновленными функциями Сегодня 04:46 — Технологии&Авто

GM возвращает на рынок самый доступный электромобиль в США с обновленными функциями

Популярный электрокар Chevrolet Bolt EV готовится к возвращению на рынок в 2027 модельном году. Производитель обещает, что обновленная версия будет «лучше, чем когда-либо». Хотя полноценной презентации будем ждать еще в этом году, уже сейчас появились детальные тизеры, демонстрирующие значительный редизайн, но не полное изменение платформы.

Предыдущая версия Bolt EV снята с производства в 2023 году, но General Motors решила возродить модель. Новая версия получила обновленную переднюю часть с ленточными светодиодными фарами, сменные задние фонари и порт NACS для зарядки на станциях Tesla Supercharger.

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В отличие от первоначальных предположений новый Bolt EV, вероятно, не перейдет на платформу Ultium, а останется на модифицированной версии предыдущей архитектуры BEV2. Для снижения стоимости может использоваться литий-железо-фосфатная (LFP) батарея.

Производство новой модели планируется на заводе в Канзас-Сити, в то время как предыдущие версии выпускались в Мичигане. Ожидается, что цена будет несколько выше предыдущей модели, которая стартовала от $28,795.

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Возврат Bolt EV происходит на фоне растущей конкуренции на рынке доступных электромобилей. С обновленным дизайном и улучшенной технологической базой модель может найти новых поклонников, особенно среди тех, кто ищет недорогой, но практичный электрокар для городского использования. Успех Bolt EV может стать важным шагом для Chevrolet в борьбе за лидерство в сегменте доступной электромобильной техники.

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