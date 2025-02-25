Honda и GM прекращают сотрудничество в области водородных элементов — Finance.ua

Honda и GM прекращают сотрудничество в области водородных элементов
Honda объявила о своей будущей системе топливных элементов, которая обеспечивает вдвое больше долговечность и больше плотность энергии при вдвое меньшей стоимости, чем нынешняя система, которая разработана совместно с GM и производится в США.
Об этом пишет «Укравтопром».
Общая выходная мощность новой системы составляет 150 кВт.
Сейчас производство топливных элементов производится на СП GM-Honda в штате Мичиган. Но уже в 2028 г. Honda начнет производство новой системы на топливных элементах на новом заводе в Японии.
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