Инвесторы, поверившие в Трампа, потеряли деньги на украинских облигациях, — Bloomberg Сегодня 16:49

Инвесторы, поверившие в Трампа, потеряли деньги на украинских облигациях, — Bloomberg

Долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки более чем на 10% в 2025 году. Это худший показатель среди развивающихся рынков.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, покупка украинских облигаций была одним из самых популярных сделок на развивающихся рынках в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Однако облигации дешевеют, поскольку перспективы того, что Трамп выполнит свои обещания и выступит посредником в заключении мирного соглашения, становятся все менее вероятными.

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Это поразительный поворот по сравнению с их успехами в начале года, когда ставки на прекращение огня совершили украинский долг лидером по доходности. Стоимость некоторых облигаций почти удвоилась после реструктуризации в августе. Ставки на мир подняли рынки по всей Восточной Европе.

«Рынок вернулся к уровням, наблюдавшимся до выборов Трампа. Обещание обеспечить мир на следующий день после инаугурации столкнулось с реальностью, что путин не хочет мира», — сказал Виктор Сабо, инвестиционный директор Aberdeen Investments.

Долларовые облигации Украины неоднократно оказывались среди худших показателей на развивающихся рынках на прошлой неделе. Облигации, подлежащие погашению в 2035 году, будущие выплаты по которым связаны с экономическими показателями Украины, торговались чуть выше 50 центов за доллар. Это ниже примерно 70 центов в феврале, что указывает на более глубокие проблемы.

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«Основное влияние задержек в мирных переговорах, очевидно, проявилось в суверенных облигациях Украины», — сказал Мартин Берчетче, управляющий портфелем в Frontier Road. «Инвестиции в эти облигации основаны на некоем прекращении огня или завершении боевых действий».

Успех Восточной Европы

Между тем, в Восточной Европе в целом причины разворота на украинском рынке облигаций заключаются в том, почему биржи от Варшавы до Будапешта зафиксировали один из самых больших приростов в мире.

Первоначально активы на востоке ЕС поддерживались надеждами на мирное соглашение, которое принесет стабильность и больше инвестиций в регион.

Впоследствии возможность того, что Трамп ограничит военную поддержку Европы и отойдет от мирного процесса, подтолкнула Германию и другие правительства к действиям. Сотни миллиардов евро, которые пообещали выделить на оборонные расходы, подняли рынки по всей Восточной Европе, делая ставки на то, что их экономики выиграют.

Основные фондовые индексы в Варшаве, Праге и Будапеште принесли инвесторам доходность более 30% в долларовом выражении. А венгерский форинт, чешская крона и польский злотый находятся на вершине роста развивающихся рынков по отношению к доллару в 2025 году.

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