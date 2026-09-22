Правительство утвердило правила работы больниц во время воздушных тревог Сегодня 15:31 Новые правила работы медучреждений

Кабинет Министров утвердил новые правила работы здравоохранительных учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Как работать медучреждения при разных уровнях угрозы

При желтом уровне медицинские учреждения продолжают работать в обычном режиме. В то же время, должен быть обеспечен полный доступ работников, пациентов и посетителей к укрытиям.

При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие. При этом не прекращается медицинская помощь, которую опасно прерывать, в частности, во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т. д.

«Пациентов, которых невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и в таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов», — отметил глава правительства.

Как будет работать экстренная медицинская помощь

Отдельно определен порядок работы экстренной медицинской помощи. Она работает непрерывно вне зависимости от уровня воздушной угрозы.

Пациенты с неотложными состояниями принимаются независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы продолжают принимать вызовы, а бригады экстренной медицинской помощи уезжают к пациентам.

Какие помещения должны усиленно защитить

Отдельно правительство поручило усилить защиту операционных, реанимационных, родовых и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием.

«Особое внимание — местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить», — подчеркнул Корецкий.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине ввели два уровня тревог. Желтый уровень будут объявлять в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.