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Правительство утвердило правила работы больниц во время воздушных тревог

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Новые правила работы медучреждений
Новые правила работы медучреждений
Кабинет Министров утвердил новые правила работы здравоохранительных учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Как работать медучреждения при разных уровнях угрозы

При желтом уровне медицинские учреждения продолжают работать в обычном режиме. В то же время, должен быть обеспечен полный доступ работников, пациентов и посетителей к укрытиям.
При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие. При этом не прекращается медицинская помощь, которую опасно прерывать, в частности, во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т. д.
«Пациентов, которых невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и в таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов», — отметил глава правительства.

Как будет работать экстренная медицинская помощь

Отдельно определен порядок работы экстренной медицинской помощи. Она работает непрерывно вне зависимости от уровня воздушной угрозы.
Пациенты с неотложными состояниями принимаются независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы продолжают принимать вызовы, а бригады экстренной медицинской помощи уезжают к пациентам.

Какие помещения должны усиленно защитить

Отдельно правительство поручило усилить защиту операционных, реанимационных, родовых и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием.
«Особое внимание — местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить», — подчеркнул Корецкий.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине ввели два уровня тревог. Желтый уровень будут объявлять в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.
Также мы рассказывали, что Кабинет Министров утвердил новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. При желтом уровне угрозы поезда будут курсировать по расписанию, а посадка и высадка пассажиров будут проходить в обычном режиме. При красном уровне посадку пассажиров и отправление поездов будут приостанавливать. Люди должны будут перейти в укрытие.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
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