Акции украинских компаний и евробонды резко падают после разговора Трампа с путиным — Finance.ua
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Акции украинских компаний и евробонды резко падают после разговора Трампа с путиным

Фондовый рынок
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Акции украинских компаний и евробонды резко падают после разговора Трампа с путиным
Акции украинских компаний и евробонды резко падают после разговора Трампа с путиным
Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) WIG-Ukraine после снижения на 3,36% во вторник на первой реакции на разговор президента США Дональда Трампа с владимиром путиным в среду упал еще на 6,88% - до 531,24 пункта на все большем пессимизм относительно быстрого достижения мира и американской поддержки Украины в войне.
Согласно данным WSE, курс акций крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» снизился на 7,76%, агрохолдингов «ИМК» и «Агротон» с землями у фронта — на 3,30% и 7,48%, Milkiland — на 2,28%, KSG-Agro — на 0,32%, Coal акции входят в индексную корзину) — на 4,71%.
Только акции крупнейшего украинского производителя масла — агрохолдинга «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малого free-float, выросли в цене на 1,54%.
Динамика украинских акций на WSE в среду была намного хуже динамики всего польского рынка: индекс WIG снизился за день на 0,95%, а WIG40 — на 0,22%.
На Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП снизился на 0,36%, а горнорудной компании Ferrexpo — на 5,23%.
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Что касается еврооблигаций, то на Франкфуртской бирже в среду они еще подешевели на 0,5−1,7%: облигации-2029 котируются около 62,72% от номинала, облигации-2036 — 48,57%, тогда как курс ВВП-варранты снизился на 0,1% -3.
Как сообщалось, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2024 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов. После победы Трампа осенью прошлого года он сначала вырос примерно с 240 пунктов до 350 пунктов, а с середины февраля на новостях о начале переговоров о мире подскочил до 640−650 пунктов. Но после потери оптимизма по поводу быстрого достижения соглашения упал до 508,45 пунктов в начале апреля.
К концу позапрошлой недели на новостях об улучшении отношений Украины с США и объявлениях россии о временном прекращении огня WIG-Ukraine подрос до 590 пунктов. После объявления планов о переговорах в Стамбуле и возможного более долгосрочного прекращения огня индекс достиг в начале прошлой недели почти 625 пунктов и после этого стал опускаться вместе с таянием оптимизма по поводу перспектив быстрого завершения войны.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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