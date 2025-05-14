Частные инвестиции в украинское восстановление: Украина и IFC активизируют сотрудничество — Finance.ua
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Частные инвестиции в украинское восстановление: Украина и IFC активизируют сотрудничество

Казна и Политика
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Украина и Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, расширяют сотрудничество для активного привлечения частного капитала в процесс послевоенного восстановления страны и развитию государственно-частного партнерства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
13 мая состоялась встреча первого вице-премьера — министра экономики Украины Юлии Свириденко с вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) в регионе Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсией Морой. К переговорам также присоединились первый заместитель министра экономики Алексей Соболев и представители IFC.
В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, в частности:
  • усиление участия частного сектора в процессе восстановления Украины;
  • расширение доступа к финансированию и капитальным рынкам;
  • развитие государственно-частного партнерства;
  • подготовку инвестиционной стратегии и участие в конференции URC2025.
Во время встречи Юлия Свириденко выразила благодарность Международной финансовой корпорации за финансовую, техническую и консультативную поддержку, которую IFC оказывает Украине даже в условиях войны. Она подчеркнула важность более активного привлечения частного сектора к восстановлению экономики, в частности, через развитие государственно-частного партнерства.
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Отдельное внимание было уделено поддержке со стороны IFC в совершенствовании законодательства в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) и определении приоритетных направлений для дальнейшего сотрудничества. Также Украина рассчитывает на расширение взаимодействия с корпорацией по разработке секторальных стратегий и многолетнего плана экономического роста.
IFC и Группа Всемирного банка активно вовлекаются в разработку Инвестиционной стратегии Украины — комплексного плана на ближайшие пять лет, направленного на привлечение прямых иностранных инвестиций в ключевые сектора экономики. Стороны согласились предоставить первые результаты этой работы на Конференции по восстановлению Украины (URC2025), которая состоится в июле в Риме.
Отдельное внимание было уделено развитию инструментов на рынке капитала Украины и IFC в реализации Ukraine Investment Framework — инвестиционного компонента инициативы Ukraine Facility. IFC уже подала заявку в рамках второго конкурса предложений Европейской комиссии и намерена инвестировать в фонды частного капитала, работающие в приоритетных секторах украинской экономики.
В сфере публичных инвестиций стороны договорились активизировать работу над Единым проектным портфелем (Single Project Pipeline), в частности, по структурированию проектов в соответствии с требованиями банковской привлекательности.
По материалам:
Діло
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