Справа «Мідас»: НАЗК перевірить понад 4000 документів у межах службового розслідування

За два тижні травня 2025 року з НАЗК «вийшло назовні» понад чотири тисячі вихідних документів, які агентство піддасть детальному аналізу в межах службового розслідування щодо ймовірного отримання неправомірної вигоди НАЗК, про що йшлося на опублікованих записах у справі «Мідас».
Про це повідомив голова Національне агентство з питань запобігання корупції Віктор Павлущик під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки, що присвячена результатам операції «Мідас», передає Укрінформ.
«Перш за все наголошую, що те, що НАЗК згадується у відео в такому контексті, є абсолютно неприпустимим для мене як очільника органу та інституції в цілому, яка має бути зразком. У день оприлюднення відео за моєю ініціативою було розпочато службову перевірку. Одночасно з цим НАЗК направило запит до НАБУ для отримання інформації та ідентифікації осіб, згаданих у відповідних матеріалах. Підрозділ внутрішнього контролю визначив напрями діяльності з найвищими ризиками, у межах яких теоретично могла бути видана так звана „довідка“. Крім того, за два тижні травня 2025 року, тобто на дату перемовин, зафіксованих на відео, з НАЗК „вийшло назовні“ 4358 вихідних документів, які наразі підлягають детальному аналізу. Ми з НАБУ в робочій комунікації та очікуємо інформації для детальнішої перевірки», — сказав він.
Зі свого боку керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов заявив, що НАБУ наразі має документи, які підтверджують витік інформації щодо співробітників відомства. За його словами, викрита злочинна організація збирала на професійній основі документи щодо детективів, які розслідували це провадження. Детектив зауважив, що відомості містять сліди використання різних баз даних.
«Ми також бачимо довідки, які точно створені правоохоронцями. Ми розуміємо, як такий аналітичний матеріал… Ми бачимо почерк співробітників правоохоронних органів. З часом, я впевнений, що ми встановимо, хто це зробив», — додав Абакумов.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ заявило про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики.
Слідство встановило, що учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на НАЕК «Енергоатом».
11 листопада правоохоронці у рамках розслідування справи про корупцію в енергетиці затримали п’ятьох осіб, а про підозру повідомили сімом особам. Зокрема, бізнесмену — керівнику злочинної організації, колишньому раднику міністра енергетики, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК «Енергоатом», а також чотирьом особам — працівникам бекофісу з легалізації коштів.
