Что будет с курсом евро до конца 2025 года — прогноз НБУ Сегодня 12:01 — Валюта

Что будет с курсом евро до конца 2025 года — прогноз НБУ

В конце июня наблюдалось стремительное падение доллара, в то же время евро побил новый рекорд. Далее динамика стоимости евро будет определяться колебаниями курса на мировых рынках.

Об этом пресс-служба Национального банка Украины рассказала в комментарии Фактам ICTV.

На 2 июля 2025 года одно евро стоило 49,41 грн. Пока это исторический максимум.

«Валютой курсовой привязки гривны является доллар США. Курс гривны к доллару определяется на основе торгов на межбанковском валютном рынке. Курс гривны к другим валютам, в частности к евро, определяется на основе кросс-курсов. То есть высчитывается изменение курса евро к доллару и, соответственно, изменение курса доллара к гривне», — пояснили в Нацбанке.

Отмечается, что в последнее время наблюдается ослабление доллара по отношению к другим валютам.

«Это одно из последствий тарифных противостояний в мире и рост волатильности на финансовых рынках, в частности, колебаний валютных курсов», — говорит регулятор.

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Как следствие, несмотря на относительную стабильность курса по отношению к доллару, к евро гривна ослабла. Причина этого — колебания курса европейской валюты к доллару.

«Дальнейшая динамика курса гривны к евро будет определяться колебаниями курса пары доллар/евро на мировых рынках», — отмечают в НБУ.

В то же время в Нацбанке добавили, что регулятор не прогнозирует курс гривны к иностранным валютам и не имеет количественных целей по его уровню.

Напомним, как писала газета NYT, доллар начал новый год с самых плохих результатов за более полувека. Валюта Соединенных Штатов ослабла более чем на 10% за последние шесть месяцев по сравнению с корзиной валют основных торговых партнеров страны.

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В начале июля ключевыми факторами, влияющими на валютный рынок, станут война на Ближнем Востоке, рост цен на энергоносители, а также экономические трудности в США и ЕС. В то же время позиции доллара и евро как ведущих мировых валют остаются крепкими. По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тараса Лесового, стоимость этих валют может попасть в штормовую «болванку», однако это временно.

ICTV По материалам:

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